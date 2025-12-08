الإثنين 08 ديسمبر 2025
وزارة العمل تشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

 شاركت وزارة العمل في الفعاليات التي نظّمتها جمعية المكفوفين المصرية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أُقيمت بـ مكتبة مصر العامة بالزمالك.

جاء ذلك بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بقضايا الإعاقة والداعمين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشارك في الفعاليات هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،ود.عطيات أبو زيد باحث بقطاع العلاقات الدولية..

وأكدت وزارة العمل  خلال المشاركة في الاحتفالية، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الدمج والتمكين، وتعمل من خلال سياساتها وبرامجها على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير بيئة مهنية آمنة وداعمة لهم، بما ينسجم مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وخلال الفعالية، استعرضت جمعية المكفوفين جانبًا من البرامج والخدمات التي تقدمها، بهدف دعم المكفوفين وضعاف البصر وتمكينهم معرفيًا ومهنيًا واجتماعيًا، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج المتميزة منهم، تكريمًا لجهودهم وإسهاماتهم.

وتقدمت وزارة العمل  بالشكر لـ جمعية المكفوفين المصرية على دعوتها الكريمة، مؤكدة استمرار التعاون والتنسيق المشترك في كل ما يخدم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

