تقلبات أواخر الخريف، أمطار غزيرة تصل للسيول.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء واضطراب في ملاحة البحرين وخليج السويس

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد اليوم الاثنين، حيث تزداد حدة سقوط الأمطار وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بدأت فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة التاسعة صباحا.

أمطار غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وتكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

مع وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تزيد من برودة الطقس تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

تحذير من الملاحة فى البحرين وخليج السويس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط "مطروح، كفر الشيخ، العلمين، الإسكندرية، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3 متر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 11

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى: 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة 12 ودرجة الحرارة العظمى 24.

