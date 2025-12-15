الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار مصر

طقس الإثنين، شبورة كثيفة تنتهي في التاسعة صباحا

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتبدأ فى الثالثة فجرًا وتنتهي في الساعة التاسعة صباحا.

 

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق

حالة الطقس اليوم، شبورة كثيفة على هذه الطرق لمدة 6 ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظًا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

