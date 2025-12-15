الإثنين 15 ديسمبر 2025
هاني شاكر: أنا متربي على مدرسة عبد الحليم

هاني شاكر وخالد سليم
أعرب الفنان هاني شاكر عن سعادته بإحيائه حفل ليلة حليم مع خالد سليم في الكويت، حيث قدما الثنائي أغاني متنوعة للعندليب الأسمر.

هاني شاكر وخالد سليم في الكويت 

في هذا السياق قال هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية، إنه سعيد بتواجده خلال الفترة الماضية في الكويت لإحياء عدد من الحفلات هناك، مشيرا إلى أنه شعر بالسعادة بتقديمه ليلة حليم.

وأوضح هاني شاكر: أنا متربي على مدرسة عبد الحليم وانا منها ومش بحس بغربة وأنا بغني له والحمدالله أني واحد من تلاميذه 

ومن ناحية أخرى، عبر أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر عن امتنانه لزوجته لأنها تمثل السند الحقيقي والداعم الأول له في مشواره الفني والحياتي.

وأكد أمير الغناء العربي خلال تصريحات خاصة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين أن زوجته تشاركه في كافة تفاصيله اليومية.

حفل هاني شاكر ومي فاروق في دبي 

ويحيى المطرب هاني شاكر، رفقة المطربة مي فاروق، حفلا غنائيا مميزا في دبي بالإمارات، ضمن حفلات رأس السنة الجديدة، حيث نشرت مي فاروق بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكدت أن الحفل سيقام يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري.

ويغني الثنائي عددا من أغانيهما، بجانب بعض الأغنيات لكبار نجوم الطرب المصري والعربي.

