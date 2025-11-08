هاني شاكر يتألق في حفله بنيويورك بـ"نسيانك صعب وعلي الضحكاية" (فيديو)

18 حجم الخط

يواصل الفنان هاني شاكر جولته العالمية وأحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائي في نيويورك بحضور غفير للجاليات العربية والمصرية.

حفل هاني شاكر في نيويورك

وتألق هاني شاكر بمجموعة من أغنياته الشهيرة وتفاعل معه جمهور الحفل بشكل لافت منها “نسيانك صعب، علي الضحكاية، بلادي يا بلادي”.

وأشعل شاكر الأجواء بحضوره المميز وصوته العذب، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه ورفع الأعلام المصرية احتفاءً بفنان لا يزال فنه يتجاوز حدود الزمن والمكان.

ويعيش الفنان هاني شاكر خلال هذه الفترة، حالة من الانتعاش الفني حيث إنه يستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي.

ويستعد هاني شاكر لإحياء حفلتين في القاهرة الأولي يوم 6 أكتوبر المقبل والثانية 19 أكتوبر، والحفلة الثالثة في الأردن يوم 24 أكتوبر كما أنه يحيي حفلًا آخر في أبو ظبي 28 أكتوبر وحفل في نيو جيرسي يوم 7 نوفمبر وحفل في الكويت يوم 12 ديسمبر وحفل في لبنان 13 ديسمبر وحفل في دبي يوم 23 ديسمبر.

