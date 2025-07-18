تجهيزات خاصة لحفل هاني شاكر في احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية

ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، احتفالية كبرى يحييها أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، اليوم الجمعة على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

في هذا السياق، بدأ البيت الفني للفنون الشعبية، في التجهيزات الخاصة، لاستقبال حفل الفنان هاني شاكر، والذى من المقرر أن يشهد حضورا غفيرا من جمهوره ومحبيه.

احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية

وتنطلق الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض والحفلات الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتأتي الاحتفالية على فصلين تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية مجموعة من الفقرات الخاصة بها، ويصعد أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر خشبة المسرح خلال الفصل الثاني ويمتع الحضور بمجموعة من أغانيه المحببة لدى الجمهور.

ويبدأ الفصل الأول من الاحتفالية بفقرات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، وهي حلاوة شمسنا، إسكندراني، الأقصر بلدنا، الطبول، النوبة.

والفصل الثاني من الاحتفالية يصعد الفنان هاني شاكر إلى خشبة مسرح البالون ويقدم بلدي - بحبك ياغالي - ح نعيش - بحبك أنا - شاور - نسيانك صعب أكيد - لو روحت بعيد - ياريتني - فرق ف الإحساس - اديتك ورود - سألتك - كده برضه ياقمر - غلطة - جانا الهوا - لو بتحب - لسه بتسألي - علي الضحكاية - أحلف بسماها، والاحتفالية من إخراج تامر عبدالمنعم.

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