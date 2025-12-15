قصور الثقافة تقيم معرض "مراسم أبنوب" بالهناجر

18 حجم الخط

تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء غد الثلاثاء، افتتاح معرض "ملتقى مراسم أبنوب للرسم والتصوير"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

معرض مراسم أبنوب للرسم والتصوير

يشارك في المعرض 16 فنانا وفنانة من التشكيليين، وهم: الدكتور محمد ثابت بداري "القوميسير العام"، الدكتور إسلام الهواري، دينا محمد، فاطمة مجدي، بيشوي زارع، حسام هاشم، كيرلس رجائي، محمد سمير محمد، صالح سنوسي، محمود سنوسي، أميرة عطية، منى فتحي، أنيس الزغبي، صابر طه، أشرف سيد كمال، أسماء طه، وولاء فرج.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 21 ديسمبر الجاري.

يقام المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي نتاجا لفعاليات "ملتقى مراسم أبنوب للرسم والتصوير"، الذي أقيم بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 4 سبتمبر الماضيين، ونفذته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط.

