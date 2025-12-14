عزت إبراهيم: مواجهة الشائعات والأخبار لن تتحقق دون إتاحة المعلومات

18 حجم الخط

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس تحرير الأهرام ويكلي: إن المجلس شهد خلال العام الأخير تحولًا مهمًا جعله منتدى ومنصة فاعلة للحوار، بعد فتح الباب أمام جميع أطياف الشعب المصري ومختلف قوى المعارضة السياسية لمناقشة قضايا الشأن العام في نقاشات مفتوحة.

مكتبة مرجعية



وأضاف «إبراهيم»: أن هذه الحوارات أسفرت عن عدد كبير من أوراق العمل المهمة، جرى مناقشتها وسيتم إتاحتها قريبًا، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل حاليًا على تشكيل مكتبة مرجعية تضم أدبيات حقوقية مهمة تتعلق بالشأن الحقوقي في مصر، على أن تكون متاحة بأكثر من لغة.



تقرير قومي حقوق الإنسان

وأوضح أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، تطرق إلى التحديات التي تواجه بيئة العمل الإعلامي، وعلى رأسها غياب قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أنه بحكم عضويته في لجنة تطوير الإعلام التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، فإن النقاش يشهد تطورًا ملحوظًا، ومن المنتظر رفع توصيات اللجنة خلال فترة قصيرة.

فتح المجال الإعلامي

وأشار إلى أن اللجنة شهدت على مدار شهرين نقاشات جادة حول فتح المجال الإعلامي وتوفير مزيد من الضمانات لممارسة الصحفيين عملهم، وهي قضايا سبق أن أكد عليها المجلس في تقاريره السابقة.

إتاحة المعلومات



وشدد على أن مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة لن تتحقق دون إتاحة المعلومات أولًا، معتبرًا أن هناك بيانات ومعلومات أساسية تخص الدولة يمكن إتاحتها بسهولة، بما يسمح بالمحاسبة ومواجهة التضليل مستقبلًا.



وشدد على أن مواجهة التدفق الهائل للمعلومات والإعلام الخارجي والثقافات المضادة تتطلب رؤية واضحة لإنتاج محتوى ثقافي حقيقي يعزز الهوية الوطنية ويمس المجتمع المصري.

