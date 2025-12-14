الجيش الروسي يعلن إسقاط 56 مسيرة أوكرانية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن تدمير 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.

الجيش الروسي يعلن إسقاط 56 طائرة مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة في منشور على "تلجرام"، يوم الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 56 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود و17 طائرة فوق مقاطعة بريانسك و5 طائرات فوق مقاطعة تولا و3 طائرات في مقاطعة كورسك وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعات كالوغا وريازان وموسكو وطائرة أخرى فوق مقاطعة فورونيج.

خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 40 طائرة مسيرة فوق المناطق الروسية خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى 16:00 بتوقيت موسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.