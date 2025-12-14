الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن إسقاط 56 مسيرة أوكرانية

مسيرات أوكرانية
مسيرات أوكرانية
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن تدمير 56 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.

الجيش الروسي يعلن إسقاط 56 طائرة مسيرة أوكرانية 

وقالت الوزارة في منشور على "تلجرام"، يوم الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 56 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود و17 طائرة فوق مقاطعة بريانسك و5 طائرات فوق مقاطعة تولا و3 طائرات في مقاطعة كورسك وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعات كالوغا وريازان وموسكو وطائرة أخرى فوق مقاطعة فورونيج.

خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 40 طائرة مسيرة فوق المناطق الروسية خلال الفترة من الساعة 12:00 حتى 16:00 بتوقيت موسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الروسي مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية كورسك موسكو

مواد متعلقة

الجيش الروسي يستهدف مواقع عسكرية في أوكرانيا بصواريخ كينجال

روسيا تهاجم ميناءين في أوكرانيا وتلحق أضرارا بسفن تركية

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

ريال مدريد يتقدم على ألافيس بهدف مبابي في الشوط الأول (فيديو)

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: بدء تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

هل نشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب؟ رئيس الشعبة يرد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

هل الفتور في العبادة علامة على النفاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads