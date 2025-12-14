محمد إمام ينعى شقيقة والده

18 حجم الخط

نعى الفنان محمد إمام عمته إيمان إمام والتي توفيت مساء اليوم وذلك من خلال حسابه عبر فيس بوك.

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

وقال محمد إمام: “توفيت إلى رحمة الله عمتي الحبيبة أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

ونعى مجلس نقابة المهن التمثيلية “إيمان إمام” شقيقة الفنان عادل إمام، حيث أصدر بيانًا قال فيه “ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي، التي وافتها المنية مساء اليوم”.

وأضاف: “وتتقدم النقابة بخالص التعازي إلى الفنان الكبير عادل إمام، والأستاذ عصام إمام، وجميع أفراد أسرتهما وإلى الفنان عمر مصطفى متولي، وأشقائه، والي جميع الأسرة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

