السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أسرة شكري سرحان تتراجع عن مقاضاة عمر متولي

أسرة شكري سرحان تتراجع
أسرة شكري سرحان تتراجع عن مقاضاة عمر متولي، فيتو

أصدر محسن سرحان المتحدث الإعلامي لأسرة الراحل شكري سرحان بيانا أكد فيه قبول اعتذار نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف ذكي على ما حدث خلال الأيام الماضية، بشأن أزمة العائلة مع الفنان عمر متولي.

وجاء نص البيان الإعلامى كالآتي:

"اعتذار لكل عشاق شكرى سرحان..إلى جمهور ومحبى الفنان الكبير شكرى سرحان نتقدم لكم بخالص التقدير والحب والاحترام على دعمكم ودفاعكم، لقد أخجلتمونا بهذا الحب والوفاء، وطوقتم أعناقنا بهذا الجميل، وما كان دفاعنا عن الإساءة لشكرى سرحان إلا لتوصيل صوتكم  وصدق مشاعركم 
وقد وعدناكم ألا نقبل الصلح أبدا إرضاء لكم .

وقد فعلنا، ولكن الذى اعتذر هو كبيرهم القيمة والقامة الأستاذ الدكتور النقيب أشرف زكى اعتذارا يليق بشكرى سرحان من كبير لكبير، أما الصغير فلا نراه من الأساس، ولو اعتذر ألف مرة ما سمعنا منه ولا قبلنا عذره .
محبى شكرى سرحان فى كل مكان نطلب منكم قبول الاعتذار ، لأن اعتذار النقابة ودكتور أشرف زكى هو اعتراف بمكانة وموهبة هذا الفنان الكبير الذى تطاول عليه الصغار.

واختتمت الأسرة بـــ: إحنا كبرنا لكبيرهم وهذا من شيم الكبار"

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