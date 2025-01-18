أسرة شكري سرحان تتراجع عن مقاضاة عمر متولي

أصدر محسن سرحان المتحدث الإعلامي لأسرة الراحل شكري سرحان بيانا أكد فيه قبول اعتذار نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف ذكي على ما حدث خلال الأيام الماضية، بشأن أزمة العائلة مع الفنان عمر متولي.

وجاء نص البيان الإعلامى كالآتي:

"اعتذار لكل عشاق شكرى سرحان..إلى جمهور ومحبى الفنان الكبير شكرى سرحان نتقدم لكم بخالص التقدير والحب والاحترام على دعمكم ودفاعكم، لقد أخجلتمونا بهذا الحب والوفاء، وطوقتم أعناقنا بهذا الجميل، وما كان دفاعنا عن الإساءة لشكرى سرحان إلا لتوصيل صوتكم وصدق مشاعركم

وقد وعدناكم ألا نقبل الصلح أبدا إرضاء لكم .

وقد فعلنا، ولكن الذى اعتذر هو كبيرهم القيمة والقامة الأستاذ الدكتور النقيب أشرف زكى اعتذارا يليق بشكرى سرحان من كبير لكبير، أما الصغير فلا نراه من الأساس، ولو اعتذر ألف مرة ما سمعنا منه ولا قبلنا عذره .

محبى شكرى سرحان فى كل مكان نطلب منكم قبول الاعتذار ، لأن اعتذار النقابة ودكتور أشرف زكى هو اعتراف بمكانة وموهبة هذا الفنان الكبير الذى تطاول عليه الصغار.

واختتمت الأسرة بـــ: إحنا كبرنا لكبيرهم وهذا من شيم الكبار"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.