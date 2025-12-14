وفد ياباني بـ"أبوالريش"، رئيس جامعة القاهرة: الاستثمار في صحة الأطفال أسمى صور الشراكة بين الشعوب

18 حجم الخط

استقبل الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وفدًا رسميًا من سفارة اليابان بالقاهرة برئاسة تسوكاموتو ياسوهيرو، القائم بالأعمال، وعضوية سوزوكي يوسوكي، رئيس القسم الاقتصادي، وإيجا توشياكي، السكرتير الثاني، وذلك خلال زيارة تفقدية لمستشفى جامعة القاهرة التخصصي للأطفال (أبو الريش الياباني للأطفال) ومبنى العيادات الخارجية التخصصية.

المشروعات اليابانية المشتركة مع مصر

وجاءت الزيارة في إطار المتابعة الدورية التي يجريها الجانب الياباني للمشروعات الصحية المشتركة، والاطلاع على أعمال التطوير والتحديث التي تنفذها جامعة القاهرة داخل المستشفى، والذي يُعد أحد أبرز رموز التعاون المصري- الياباني في مجال الرعاية الصحية للأطفال.

ورافق الوفد خلال جولته التفقدية الدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش الياباني، والدكتورة مريم عزيز، نائب مدير المستشفى.

وبدأت الجولة بتفقد وحدتي الباطنة (1 و2)، حيث اطلع الوفد على مستوى الخدمات الطبية المقدمة ومتابعة الحالات داخل الأقسام، ثم انتقل إلى وحدة الرعاية المركزة بالدور الثاني لمتابعة سير العمل والاطمئنان على حالات الأطفال بها.

وعقب ذلك، قام الوفد بزيارة وحدات الرعاية المركزة لقسطرة القلب وجراحة المخ والأعصاب بالدور الخامس، حيث تم الوقوف على أوضاع الأطفال داخل الوحدات القديمة، إلى جانب تفقد وحدات الرعاية الجديدة الجاري تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، استعدادًا للانتقال إليها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة التحديث الشاملة التي تنفذها الجامعة لرفع كفاءة خدمات الرعاية الحرجة.

وفي ختام الجولة داخل المستشفى، انتقل الوفد إلى مبنى العيادات الخارجية التخصصية بمستشفى أبو الريش الياباني، حيث شملت الزيارة عيادات القلب بمختلف تخصصاتها، والتي تضم عيادات الإيكو، والكهرباء، وما بعد جراحة القلب، والحمى الروماتيزمية، كما تفقد الوفد عيادات المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي، واطلع على سير العمل بالمعامل المتخصصة ومعمل التمثيل الغذائي، ووقف على الجهود المبذولة في تطوير العيادات وتحسين بيئة تقديم الخدمة الصحية للأطفال.

وخلال الزيارة، صرّح الدكتور حسام صلاح مراد بأن مستشفى أبو الريش الياباني يظل رمزًا حيًا وراسخًا لعمق التعاون بين مصر واليابان، مؤكدًا أن هذا الصرح الطبي منذ تأسيسه بدعم من الحكومة اليابانية قبل أكثر من أربعة عقود، قد مثّل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الخبرة اليابانية والرسالة الإنسانية لمستشفيات جامعة القاهرة.

وأوضح أن ما يشهده المستشفى اليوم من تطوير في وحدات الرعاية المركزة والعيادات الخارجية يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في صحة الأطفال هو أسمى صور الشراكة بين الشعوب.

خطة جامعة القاهرة لتحديث المنشآت الطبية

وأضاف أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق تمضي قدمًا في تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تحديث المنشآت الطبية، ورفع كفاءة الأجهزة، وتنمية العنصر البشري، بما يضمن تقديم خدمات طبية وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يجسد رؤية مشتركة تعتبر الرعاية الصحية للأطفال ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وإنسانية.

ومن جانبه، أعرب تسوكاموتو ياسوهيرو، القائم بالأعمال بسفارة اليابان بالقاهرة، عن بالغ رضاه وتقديره للمستوى الطبي المتميز الذي لمسه داخل المستشفى، وما شاهده من تجهيزات حديثة، وانضباط في العمل، ومستوى متقدم من الرعاية الصحية المقدمة للأطفال وفقًا لأعلى المعايير.

وأشار إلى أن هذا الصرح الطبي يعكس رمزًا للتعاون الممتد بين مصر واليابان على مدار أكثر من أربعين عامًا.

كما أوضح أن أكثر من 200 خبير ياباني أسهموا عبر السنوات في دعم وتطوير وتشغيل هذا المستشفى، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال من مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن ما شاهده خلال الزيارة يجسد روحًا حقيقية من التفاني والإخلاص لدى الفريق الطبي المصري.

مسيرة التطوير داخل مستشفيات جامعة القاهرة

وأضاف القائم بالأعمال أنه يتوجه بالشكر للدكتور حسام صلاح مراد، تقديرًا لجهوده الكبيرة في قيادة مسيرة التطوير داخل مستشفيات جامعة القاهرة، وما يوليه من اهتمام خاص بصحة الأطفال، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الجامعة برسالتها الطبية الأصيلة، وتعزز مكانة مستشفى أبو الريش الياباني كمنارة طبية وإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

مستشفى أبو الريش الياباني أحد أبرز رموز الصداقة المصرية-اليابانية

وأشار كذلك إلى أن الحكومة اليابانية تنظر إلى مستشفى أبو الريش الياباني باعتباره أحد أبرز رموز الصداقة المصرية-اليابانية في مجال الصحة، مثمنًا الجهود المستمرة لتطويره وضمان استدامته لخدمة الطفولة المصرية.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن الزيارة تجسد عمق العلاقات المصرية-اليابانية وتجدد العهد على مواصلة مسيرة التعاون والتطوير، لافتا إلى أن لقاء اليوم مثّل فرصة مهمة للجانبين للاطلاع على الخطط المستقبلية لتحديث المستشفى وتعزيز دوره كأحد الصروح الطبية المتخصصة في طب الأطفال في مصر والمنطقة.

وأوضح أن هذا التواصل المستمر بين جامعة القاهرة والجانب الياباني يُعد نموذجًا فريدًا للشراكة الداعمة للتنمية الصحية والتعليم الطبي، مؤكدًا التزام الجامعة الكامل بالمضي قدمًا في مسار التطوير الشامل، وتوفير كل سبل الدعم للنهوض بخدمات مستشفى أبو الريش الياباني، ليظل عنوانًا للتميز والرعاية الإنسانية المتكاملة.

