ذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأحد، إن استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة دعوة لأوروبا للاستيقاظ.

رئيسة وزراء إيطاليا تدعو أوروبا لقبول استراتيجية ترامب الأمنية الجديدة



وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية في تصريحات شملت موضوعات واسعة خلال فعالية حزبية في روما: "نريد لإيطاليا أن تظل وفية لشركائها، لكن دون أن تخضع لأحد"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتابعت ميلوني: "لهذا وقفنا مع أوكرانيا منذ اليوم الأول، ونواصل الوقوف معها من منطلق الشعور بالعدالة، ولكن في المقام الأول للدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا".

وأوضحت ميلوني خلال حديثها في مهرجان "أتريو" الذي ينظمه حزبها، إن استراتيجية ترامب التي أثارت قلق القادة الأوروبيين، تؤكد رغبة واشنطن في الانسحاب من القارة لدفع أوروبا على تعزيز دفاعاتها بنفسها.

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

واستطردت: لقد أثار الأمر قلقا، لأن دونالد ترامب أوضح أكثر من سابقيه أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من القارة القديمة، وأنه يجب على الأوروبيين تنظيم أنفسهم للدفاع عن أنفسهم بمفردهم.

تابع: "ماذا أقول؟ صباح الخير يا أوروبا.. صباح الخير.. لقد فوضنا أمننا للولايات المتحدة لمدة 80 عاما معتقدين أن هذا اليوم لن يأتي أبدا.. والأهم من ذلك أننا تظاهرنا بأن هذا التفويض مجاني".

ونشر البيت الأبيض الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي، والتي تشير إلى وجود خلافات في الرؤى بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وتظهر هذه الخلافات بحسب الوثيقة، "توقعات غير واقعية" إزاء النزاع في أوكرانيا.

كما تدعي الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يعلق آماله على استمرار القتال، بل ويتجاوز المبادئ الأساسية للديمقراطية في مسعى لقمع المعارضة، وأكدت الاستراتيجية أن واشنطن عاقدة العزم على مواجهة هذا النهج.

