الإثنين 01 ديسمبر 2025
رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر والأرجنتين في بطولة العالم للسيدات

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، مواجهة قوية غدا الثلاثاء، أمام منتخب الأرجنتين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 14 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

وتقام مباراة مصر والأرجنتين غدا الثلاثاء، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى أمام منتخب النمسا بنتيجة (20-29)، قبل أن يخسر المباراة الثانية أمام منتخب هولندا بنتيجة (15-37).

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × النمسا - 28 نوفمبر | انتهت بفوز النمسا 

مصر × هولندا - 30 نوفمبر | انتهت بفوز هولندا

مصر × الأرجنتين - 2 ديسمبر | 7 مساء

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات، النمسا وهولندا والأرجنتين.

قائمة منتخب سيدات كرة اليد

وتضم قائمة منتخب سيدات كرة اليد في بطولة العالم كلا من:

حراسة المرمى: مي جمعة - جهاد وائل - جنة نور

صانع الألعاب: مروة عيد - نادين طارق - شروق محمود

الجناح الأيسر: نوران خالد - أمينة هشام

الجناح الأيمن: أمينة عاطف - ملك طلعت

الظهير الأيمن: روان سعيد - يارا هاني - ملك عمرو

الظهير الأيسر: تقى كامل - لوجين أسامة - شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة - فاطمة محمود

