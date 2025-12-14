محمد صبحي: إلهام شاهين تلميذتي التي أفتخر بها وأتمنى أن ألقاها على المسرح قريبا

18 حجم الخط

تحدث الفنان محمد صبحي عن النجمة إلهام شاهين، مستذكرًا أول لقاء جمعهما وعلاقته التي تجمعه بها من صداقة وزمالة دامت لسنوات عديدة، وذلك في كتاب "امرأة بلا أقنعة” للكاتب جمال عبد الناصر، والذي يتحدث عن حياة إلهام شاهين جامعًا شهادات من الوسط الفني وأصدقاء الممثلة.

وقال الفنان محمد صبحي: “عندما كنت أدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لفتت انتباهي طالبة متميزة تتحرك بخطوات واثقة نحو تحقيق ذاتها الفنية، كانت تلك الطالبة هي إلهام شاهين، ومنذ اللحظة الأولى أدركت أن أمامي موهبة مختلفة، فكنت أتابع أداءها بشغف، ولاحظت أنها لا تكتفي بالاجتهاد الأكاديمي فقط، بل تمتلك بريقًا فنيا واضحا، ونضجًا في التعامل مع الشخصية المسرحية، رغم حداثة عهدها بالمهنة”، والذي أدى لإسناد الفنان دور البطولة في مسرحية "المتحذلقات" لموليير لها.

وأضاف صبحي: “عرضت مسرحياتي في أى محافظة أجدها حاضرة بصحبة صديقتها الإعلامية بوسى شلبي، وتسيران في الشارع الذي أسكن فيه بجوار المسرح أو تأتيان إلى كواليس العمل، وتناديني إلهام وبوسى يا بوصحى... يا بوصحى»، (وهو اسم لا يعرفه غير إلهام شاهين، فأفاجًا بأنهما جاءتا خصيصا إلى المحافظة التي أعرض فيها العمل”.

وقدم صبحي بكتاب “امرأة بلا أقنعة" شهادة حول سلوك الممثلة وحفاظها على شرف المهنة، فقال: “وأشهد أن إلهام شاهين التزمت بالسلوك الفني الحقيقي، وحافظت على شرف المهنة التزاما أدبيا وفنيا نادرًا، وتابعتها وهي تشق طريقها بثبات، تدافع عن الفن النظيف، وتدخل معارك كثيرة دفاعا عن قيمها ومبادئها، وكانت دوما شجاعة، تقول كلمتها دون تردد لأن شجاعتها مستندة إلى إيمانها بمكانة الفن ودوره في التنوير”.

وذكر الفنان محمد صبحي نصيحة دائمًا كان يرددها لألهام شاهين، موضحًا: “كثيرًا ما قلت لها: «من يأخذ من فنه يجب أن يعيد إليه، كما فعلت أنا حين أنشأت المسارح وأنتجت الأعمال، وهي فعلا من الفنانات القلائل اللاتي ترسمن هذا المبدأ؛ فقد أنتجت أفلامًا مهمة شاركت في مهرجانات كبيرة وحصلت على جوائز عدة، لأنها لم تكن تنتج من أجل الربح فقط، بل من أجل الفكرة والرسالة والهم الفني الذي تحمله، وكانت تبحث دائما عن العمل المختلف، عن الفيلم الذي يعبر عن قضايا المرأة والمجتمع، ويضيف إلى رصيد الفن المصري".

واختتم: “أنا أحب إلهام شاهين كإنسانة قبل أن تكون فنانة، أحبها كزميلة وتلميذة نفتخر بها جميعًا، وتحدثت معها مؤخرًا وقلت لها إن من العيب أننا طوال هذه السنوات لم نلتق مجددًا على خشبة المسرح، وأتمنى أن يتحقق هذا اللقاء قريبًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.