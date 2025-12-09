رسالة من المخرج عصام نصار لـ إلهام شاهين

18 حجم الخط

وجه المخرج عصام نصار رسالة محبة وتقدير للفنانة إلهام شاهين، مؤكدًا أنه يتمنى التعاون معها مجددًا، قائلًا: أتمنى أشتغل مع إلهام شاهين تاني.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي أن الجيل الجديد من الفنانين مميز، وأنه لا يمانع العمل مع أي موهبة شابة، موضحًا: "كلهم حلوين وممتازين، وإحنا طول الوقت بنحب نجيب ناس جديدة تقف قدام الكاميرا، وده حصل مؤخرا في مسلسل ٢ قهوة".

تجربة التمثيل

وأشار المخرج عصام نصار إلى أنه لا يمتلك أي رغبة في خوض تجربة التمثيل، متابعًا: مش بعرف أمثل ومجربتش وموهبتي الحقيقية ورا الكاميرا.

إلهام شاهين

وعلى جانب آخر، كان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أعلن برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن اختيار الفنانة إلهام شاهين رئيسًا شرفيًا للدورة الحادية عشرة من المهرجان، المقرر انعقادها في شهر نوفمبر 2026، في خطوة تعكس تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة ودعمها المستمر للحركة المسرحية والشبابية في مصر والعالم العربي.

وأكد مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان أن اختيار إلهام شاهين يأتي تتويجًا لمكانتها كواحدة من أبرز الفنانات العربيات وأكثرهن تأثيرًا في الساحة الفنية، إلى جانب إسهاماتها الملحوظة في دعم المبادرات المسرحية خاصة الشبابية، والمهرجانات الفنية، مما يجعل حضورها إضافة قوية للدورة الحادية عشر.

