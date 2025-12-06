الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية

18 حجم الخط

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق ركن طيار جاسم بن محمد المناعى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات.

القوات المسلحة المصرية والقطرية

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والقطرية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبه أشار رئيس أركان القوات المسلحة القطرية إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات الدفاع والأمن خلال المرحلة المقبلة.

ما ترأسا رئيسا أركان البلدين الجلسة الختامية للإجتماع الثالث للجنة التعاون العسكرى المصرية / القطرية وقاما بالتوقيع على محضر الجلسة الذى تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم آفاق التعاون العسكرى بين البلدين.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

