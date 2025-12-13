السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

بيراميدز يتوجه إلى استاد أحمد بن علي استعدادا لمواجهة فلامنجو في إنتركونتيننتال (صور)

بيراميدز
بيراميدز
18 حجم الخط

كأس إنتركونتيننتال, غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامتها في مدينة لوسيل بالدوحة، في طريقها إلى استاد أحمد بن علي من أجل مواجهة فلامنجو البرازيلي في كأس القارات للأندية.

 

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على تحفيز اللاعبين قيل التحرك ومطالبتهم بتحقيق الانتصار واللقب والتأهل للنهائي.

 

 

 

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو

وتنطلق مباراة بيراميدز بطل إفريقيا وكأس القارات الثلاث وفلامنجو البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه في السابعة من مساء اليوم السبت على إستاد أحمد بن علي بالدوحة، على لقب كأس التحدي في نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في إنتركونتيننتال

وتذاع مباراة فلامنجو وبيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة بي إن سبورت 2 HD، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت قطر.

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق لقب عالمي جديد في بطولة إنتركونتننتال بعد حصده لقب القارات الثلاث في إنجاز جديد يحسب في تاريخه.

بيراميدز يسعي إلى مواصلة مشواره المشرف والرائع بالبطولة العالمية بعد إطاحته بأوكلاند سيتي وأهلي جدة السعودي.

مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويتوج الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو بلقب كأس التحدي كما يتأهل الفائز لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا في النهائي على لقب كأس القارات للأندية في اللقاء المقرر له يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعيين الحكم الدولي القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في إطار دور نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ويعاون الجاسم في إدارة المباراة، مواطنه طالب المري المساعد الأول، وسعود المقلة المساعد الثاني.

والحكم الرابع الكوستاريكي خوان كالديرون، ومواطنه الحكم الاحتياطي خوان كارلوس مورا.

بيراميدز بالأزرق وفلامنجو بالأحمر

وتقرر خلال الاجتماع الفني المباراة أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي فلامنجو قميصه الأساسي الأحمر في الأسود، بينما سيظهر حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

كأس إنتركونتيننتال بيراميدز نادي بيراميدز فلامنجو كأس القارات للأندية مباراة بيراميدز ضد فلامنجو

