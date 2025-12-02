جامعة الجلالة تبحث أوجه التعاون مع مركز البحث في الرقميات بصفاقس

18 حجم الخط

استقبلت جامعة الجلالة وفدًا من مركز البحث في الرقميات بصفاقس - تونس، في زيارة هدفت إلى بحث فرص التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وتعزيز الشراكة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والبحث العلمي والابتكار.

وضم الوفد التونسي كلًا من: الدكتور أحمد بن حامد الفخفاخ، المدير العام للمركز، د. نعمان بن أحمد الحشيشة، نائب المدير، ود. مهدي بن رفيق العيادي، مدير قسم نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية، وكان في استقبالهم من جانب جامعة الجلالة الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، والدكتور ايهاب السيد حسانين، نائب رئيس الجامعة، ود. أحمد نادر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، د. احمد صالح، مدير برنامج الميكاترونكس والأتمتة الصناعية، ود. راشد رفعت، مدير برنامج نظم معلومات الأعمال ومدير مركز الجلالة للحاضنات وريادة الأعمال.

تطوير برامج البحث العلمي وربطها بقطاعات العمل والصناعة

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من المجالات المشتركة، من بينها تطوير برامج البحث العلمي وربطها بقطاعات العمل والصناعة، التبادل الطلابي بين الجامعتين، تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء، والتعاون في تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة.

وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق للتعاون تتضمن آليات تنفيذ المشروعات المشتركة، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتقييم خطواته خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الدولية للجامعة، مضيفًا أن جامعة الجلالة تضع التعاون الدولي على رأس أولوياتها، ونهدف من خلال هذه الشراكات إلى فتح آفاق جديدة أمام طلابنا وباحثينا، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق وتطورات التكنولوجيا الرقمية.

وأشار إلى أن التعاون مع مركز البحث في الرقميات بصفاقس يعكس التزام الجامعة بتطوير مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتحول الرقمي، بما يواكب المستجدات العالمية.

واختتم رئيس جامعة الجلالة تصريحاته مؤكدًا اننا نتطلع إلى تنفيذ مشروعات بحثية وتدريبية مشتركة تُحدث تأثيرًا حقيقيًا، وتُسهم في بناء كوادر بحثية متميزة في مصر وتونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.