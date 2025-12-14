الأحد 14 ديسمبر 2025
حوادث

بعد قليل، نظر دعوى سحب ترخيص مدرسة خاصة شهيرة شهدت أحداثا مؤسفة

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فيتو
تنظر بعد قليل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بـسحب تراخيص مدرسة خاصة، ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، وذلك لما وقع بها من أحداث مؤسفة تمثلت في التعدي على طلاب.

 

سحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية

وقال المحامي وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة شهيرة، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.

 

وأضاف أن الوقائع محل التحقيق كشفت  بحسب الدعوى عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.

 

