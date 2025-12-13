نصائح من الكهرباء لتشغيل الغسالات والتوفير في الفاتورة الشهرية

18 حجم الخط

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين لرفع كفاءة تشغيل الغسالة الكهربائية بما يضمن توفير الكهرباء.

نصائح مرفق الكهرباء لتوفير الكهرباء وقت استخدام الغسالات الكهربائية

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كالتالي:

1- الحفاظ على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف بشكل دوري لضمان تدفق المياه بكفاءة وتجنب الأعطال.

2- اختيار الغسالات التي تحمل بطاقة كفاءة الطاقة، لما لها من دور كبير في تقليل استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.



الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لترشيد استهلاك الكهرباء

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الإرشادات التي تساعد على تشغيل غسالة الملابس بكفاءة عالية، لكونها من أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكًا للطاقة.

1- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها؛ لأن تشغيلها بنصف الحمولة يستهلك نفس كمية الطاقة تقريبًا.

2- استخدام درجة حرارة مناسبة تبعًا لمدى اتساخ الملابس؛ فكلما انخفضت درجة الحرارة، قلّ استهلاك الكهرباء.

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عن خطوات تجنب مخاطر الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

نصائح التعامل مع مهمات الكهرباء وقت سقوط الأمطار

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين يجب القيام بها لتوعية المواطنين عن كيفية التعامل الآمن مع مهمات الكهرباء أثناء الأمطار وهي كالتالي:

1-الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع مثل أعمدة الإنارة، الأكشاك، والكابلات.

2-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقرب منها تحت أي ظرف.

3-الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن أي أسلاك أو مهمات كهربائية مكشوفة.

4-إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تتعلق بأعمدة الإنارة.

5-الابتعاد عن لمس الأجهزة الكهربائية ومقابس الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

6-توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو لمس أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

