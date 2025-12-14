بالتعاون مع سفارة عمان بالقاهرة، العُمانية للأعمال الخيرية تُدخل آلاف الخيام لقطاع غزة

18 حجم الخط

أدخلت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية - آلاف الخيام إلى قطاع غزة ضمن الجسر البري الإغاثي الذي يواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في القطاع، دعما لجهود سلطنة عُمان في مساندة المتضررين وتوفير احتياجاتهم العاجلة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وبالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة والهلال الأحمر المصري.



وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف بالهيئة، أن الدفعة الحالية من المساعدات تشمل آلاف الخيام المصممة وفق أعلى المواصفات لتوفير مأوى آمن للأسر المتضررة، مؤكدا أن هذا الجهد يجسّد الدور الإنساني الراسخ لسلطنة عُمان، ويحمل في الوقت ذاته رسالة محبة وتضامن من أهل عُمان إلى أشقائهم في قطاع غزة المتضررين من الظروف الإنسانية الراهنة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تعزيز جهودها الإغاثية بما يتفق مع الاحتياجات المتزايدة داخل القطاع، وبما يترجم توجيهات القيادة الحكيمة في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم العون لهم في هذه المرحلة الحرجة.

والجدير بالذكر أن الهيئة حرّكت خلال الفترة الماضية ستة عشر جسرا جويا محمّلة بالمساعدات الإغاثية والغذائية واحتياجات الإيواء، استمرارا لجهود سلطنة عُمان في دعم الأشقاء في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.