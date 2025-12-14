الأحد 14 ديسمبر 2025
خارج الحدود

بالتعاون مع سفارة عمان بالقاهرة، العُمانية للأعمال الخيرية تُدخل آلاف الخيام لقطاع غزة

مساعدات سلطنة عمان
مساعدات سلطنة عمان لقطاع غزة، فيتو
أدخلت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية - آلاف الخيام إلى قطاع غزة ضمن الجسر البري الإغاثي الذي يواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في القطاع، دعما لجهود سلطنة عُمان في مساندة المتضررين وتوفير احتياجاتهم العاجلة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وبالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة والهلال الأحمر المصري.


وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف بالهيئة، أن الدفعة الحالية من المساعدات تشمل آلاف الخيام المصممة وفق أعلى المواصفات لتوفير مأوى آمن للأسر المتضررة، مؤكدا أن هذا الجهد يجسّد الدور الإنساني الراسخ لسلطنة عُمان، ويحمل في الوقت ذاته رسالة محبة وتضامن من أهل عُمان إلى أشقائهم في قطاع غزة المتضررين من الظروف الإنسانية الراهنة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تعزيز جهودها الإغاثية بما يتفق مع الاحتياجات المتزايدة داخل القطاع، وبما يترجم توجيهات القيادة الحكيمة في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم العون لهم في هذه المرحلة الحرجة.

والجدير بالذكر أن الهيئة حرّكت خلال الفترة الماضية ستة عشر جسرا جويا محمّلة بالمساعدات الإغاثية والغذائية واحتياجات الإيواء، استمرارا لجهود سلطنة عُمان في دعم الأشقاء في غزة.

