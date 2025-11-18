سلطنة عمان تحتفل بعد غد باليوم الوطني

18 حجم الخط

تحتفل سلطنة عمان بعد غد الخميس باليوم الوطني المجيد، ذكرى تأسيس الدّولة البوسعيديّة الذي يوافق الـ 20 من نوفمبر من كلّ عام، هذا اليوم الذي يُجسِّد إشراق عهد جديد من اللحمة الوطنية والإنجازات العظيمة الممتدة، فيما تواصل سلطنة عُمان بخطى واثقة تحقيق إنجازاتها الشاملة ضمن مسيرة نهضتها المتجدّدة، بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي أخذ على عاتقه منذ اليوم الأول لتولي مقاليد الحكم، أن يضع عُمان في مصاف الدول المُتقدمة، تنفيذًا لمُستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وحداتٌ تمثّل الجيش السُّلطاني العُماني تُشارك في الاستعراض العسكريّ

ويرعى السلطان هيثم بن طارق الاستعراض العسكريَّ الكبيرَ الذي سيُقام بعد غدٍ الخميس بميدان الفتح بمحافظة مسقط بمناسبة اليوم الوطنيّ لسلطنة عُمان.

وستُشارك في الاستعراض العسكريّ وحداتٌ تمثّل الجيش السُّلطاني العُماني، وسلاح الجوّ السُّلطاني العُماني، والبحريّة السُّلطانيّة العُمانية، والحرس السُّلطاني العُماني، وقوّة السُّلطان الخاصّة، وشرطة عُمان السُّلطانيّة، وشؤون البلاط السُّلطاني، وقُوّات الفرق، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكريّة المُشتركة والرّاكبة.

يأتي ذلك وقواتُ السُّلطان المُسلّحة تشهد قفزات نوعيّة في التّطوير والتّحديث، عزّزت جاهزيّتها القتاليّة وكفاءتها العملياتيّة، ودورها الفاعل في الذّود عن حياض الوطن العزيز وحفظ الأمن والاستقرار على امتداد أرض عُمان الطيّبة.

استعراض الأسطول البحريّ 2025

كما سيتفضّلُ السُّلطان هيثم بن طارق برعاية استعراض الأسطول البحريّ 2025 مساء يوم الجمعة القادم بمحافظة مسقط.

وسيُشارك في هذا الاستعراض البحريّ الذي سيُقام بالتّعاون مع الأمانة العامّة للاحتفالات الوطنيّة، عددٌ من القطع البحريّة لأسطول البحريّة السُّلطانيّة العُمانية، واليخوت السُّلطانيّة، وعددٌ من زوارق شرطة عُمان السُّلطانية، إلى جانب مشاركة سفن من بحريّات دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة.

ويجسّد هذا الاحتفال عراقة التّاريخ البحري العُماني الذي شكّل عبر القرون ركنًا راسخًا من أركان قوّة عُمان واستقرارها وانفتاحها على العالم، وحاضرًا متجدّدًا شكّل فيه البحر عُمقًا استراتيجيًّا لعُمان، تُواصلُ من خلاله مدّ جسور التّعاون والتّبادل الحضاريّ، وتفتح مجالات التّنمية وتدعم برامج التّنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عُمان 2040".



