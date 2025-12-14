الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

أسعار الدولار، واصلت أسعار الدولار استقرارها الملحوظ أمام الجنيه المصرى، خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية. 

<span style=
الدولار، فيتو

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري: 
47.46 جنيه للشراء.
47.60 جنيه للبيع. 

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:
47.49 جنيه للشراء.
47.59 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.49 جنيه للشراء.
47.59 جنيه للبيع.
أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.49 جنيه للشراء.
47.59 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.49 جنيه للشراء.
47.59 جنيه للبيع.

<span style=
سعر الدولار، فيتو

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

 

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم.

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

 

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

 

 

نرشح لك: الدولار وصل لكام النهارده ؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار في البنك المركزي الدولار في البنك الدولار الأمريكي الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار فى البنوك الدولار وصل لكام الدولار وصل لكام النهارده الدولار فيتو

مواد متعلقة

اليورو يسجل 55.76، أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم السبت (اخر تحديث)

آخر تطورات حركة مؤشر الدولار عالميا اليوم السبت

تعرف على أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية (آخر تحديث)

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك المصرية ( تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب، هذا العيار يسجل 4924 جنيها

الأكثر قراءة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

هيئة الدواء المصرية: لهذه الأسباب يجب قراءة النشرة الداخلية داخل الأدوية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للتر العباد، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

غدا آخر فرصة، تفاصيل حجز شقق روضة العبور

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads