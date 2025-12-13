السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليورو يسجل 55.76، أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي

اسعار العملات
اسعار العملات
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك المركزي، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال حركة تعاملات اليوم السبت 13  ديسمبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 47.46 جنيه. 

سعر البيع 47.60 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 55.59جنيه.  

سعر البيع 55.76جنيه. 

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 63.52 جنيه.

سعر البيع 63.72  جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.64 جنيه. 

 سعر البيع 12.68 جنيه.  

 

الريال السعودى 
الريال السعودى 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.92جنيه. 

سعر البيع 12.96 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 154.70 جنيه

سعر البيع 155.19جنيه

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات فى البنك المركزى اسعار العملات العربية أسعار العملات العربية والأجنبية أسعار العملات في البنك اسعار العملات مقابل الجنيه سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الدرهم الاماراتي سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

مواد متعلقة

سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم السبت (اخر تحديث)

آخر تطورات حركة مؤشر الدولار عالميا اليوم السبت

تعرف على أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية (آخر تحديث)

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك المصرية ( تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب، هذا العيار يسجل 4924 جنيها

لحظة بلحظة، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي (تحديث لحظي)

الأكثر قراءة

بعد اغتياله، أبرز المعلومات عن رائد سعد مسؤول التصنيع في كتائب القسام

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

سؤال برلماني بشأن واقعة تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدة

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

رسميا، الموسيقيين تعلن شطب عاطف إمام من عضوية النقابة

الجيل ده لازم يفوق، مدرس يثير الجدل بمنع دخول الطلبة بالبنطلون المقطع والفتيات بالمكياج (فيديو)

وزارة الزراعة: ضبط 189 طنا لحوما فاسدة وأختام مزورة في المنوفية

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، الإفتاء توضح الحالات

بعد مقتل عروس المنوفية، الإفتاء: الرسول نهى عن ضرب النساء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads