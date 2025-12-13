السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم السبت (اخر تحديث)

الفضة
الفضة
18 حجم الخط

أسعار الفضة في مصر، شهدت أسعار الفضة استقرارا خلال ختام حركة تداولات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الأسواق. 

وتعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما تشهد طلبا عالميًا خلال الأشهر الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.

سبائك الفضة - فيتو 
سبائك الفضة، فيتو 

الفضة تتحرك ضمن اتجاه صاعد

يجمع الخبراء على أن الفضة صارت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح منذ بداية العام، خاصة في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة بشكل عام.

كما أن اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض المخزون العالمي من الفضة ساهم في الضغط على الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وسط مخاوف من فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.

سعر جرام الفضة عيار 999 

سجل جرام الفضة عيار 999 حوالي 89.27 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 958

سجل جرام الفضة عيار 958 حوالي 85.47 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 82.62 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 916 

وسجل جرام الفضة عيار 916 حوالى 82 جنيها. 

أونصة الفضة على المستوى العالمي

سجلت سعر أونصة الفضة حوالي 2800 جنيه.

الفضة 
الفضة، فيتو 

الطلب المحلي على الفضة

 يشهد الطلب المحلي على الفضة حراكًا متزايدًا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي. 

وتشير تقديرات بعض المتعاملين في السوق إلى أن الطلب على الفضة قد يرتفع تدريجيًّا إذا واصلت أسعار الذهب التحليق عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يجعل الفضة الخيار الأكثر جذبًا للمواطن العادي.

الفضة - فيتو 
الفضة، فيتو

المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 100 دولارًا للأونصة خلال حركة التعاملات، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق. 

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في  السوق المصري، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن تشهد االأسابيع المتبقية من 2025 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

الفضة - فيتو 
الفضة، فيتو 

مجال المعادن النفيسة فى مصر 

ويمكن القول: إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، وتشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

جدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، وأصبحت الفضة جزء أساسيًا من حياة المصريين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الفضة عيار 925 الفضة على المستوى العالمى الفضة عيار 916 الفضة فى مصر الفضة عيار 958 الفضة الفضة عيار 999 سعر جرام الفضة عيار 999 سعر جرام الفضة سعر جرام الفضة عيار 925 عيار 925

مواد متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك المصرية ( تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب، هذا العيار يسجل 4924 جنيها

لحظة بلحظة، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي (تحديث لحظي)

مؤشر الذهب يواصل حصد المكاسب، الأونصة وصلت لـ 4300 دولار للأوقية

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت

الأكثر قراءة

بعد اغتياله، أبرز المعلومات عن رائد سعد مسؤول التصنيع في كتائب القسام

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن البيطار شهيد العلم

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

سؤال برلماني بشأن واقعة تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية بالقاهرة الجديدة

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة اليوم السبت

رسميا، الموسيقيين تعلن شطب عاطف إمام من عضوية النقابة

الجيل ده لازم يفوق، مدرس يثير الجدل بمنع دخول الطلبة بالبنطلون المقطع والفتيات بالمكياج (فيديو)

موقف صلاح، تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته برسالة تحذير للابتعاد عن أصدقاء السوء

حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، الإفتاء توضح الحالات

بعد مقتل عروس المنوفية، الإفتاء: الرسول نهى عن ضرب النساء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads