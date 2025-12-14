موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأحد 14 ديسمبر 2025
الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب "سيلهرست بارك" مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، اليوم الأحد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الضغط على آرسنال في جدول الدوري الإنجليزي، خاصة بعد فوز الجانرز الصعب على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف مساء السبت بالجولة ذاتها.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 


تُذاع مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة bein sports hd 1.


ويمتلك مانشستر سيتي 31 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة.

 

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم أمام كريستال بالاس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مشاركة عمر مرموش في الشوط الثاني.

عمر مرموش والظهور الأخير قبل الأمم الأفريقية 

ويسعى عمر مرموش إلى المشاركة والظهور بشكل مميز أمام كريستال بالاس، في الظهور الأخير قبل الإنضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

