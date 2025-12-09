خسة بالغة وظلم وعدوان يستوجب الإعدام، النيابة تفند جرائم المتهم بهتك عرض أطفال مدرسة الإسكندرية

18 حجم الخط

استعرضت النيابة العامة بالإسكندرية خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة تفاصيل تعدي وأدلة إدانة تعدي عامل بأحد المدارس الدولية بالإسكندرية على أطفال لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم.

وصف ممثل النيابة العامة خلال المرافعة، المتهم بالخائن للأمانة الذي حول محراب العلم إلى مسرح لجرائمه، حيث استغل عمله بالمدرسة الممتد لنحو 30 عامًا، وتجرد من كل معاني الإنسانية ليستبيح براءة خمسة أطفال لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم، مستبدلًا ما وجب أن يشعروا به من أمان بخسة بالغة وظلم وعدوان.

واستعرضت النيابة الهيئة الإجرامية للمتهم، موضحة للمحكمة أنه لم يرتكب أفعاله وليدة الصدفة، بل خطط لها عن طريق التحايل واستغلال انعدام تمييز الضحايا لحداثة سنهم، حيث دأب على استدراجهم تارة بزعم اللعب وتارة بتقديم الحلوى والزهور، ليقتادهم واحدًا تلو الآخر إلى "غرفة نائية" أو أماكن معزولة بفناء المدرسة بعيدًا عن أعين الرقباء وكاميرات المراقبة، قاطعًا بذلك الصلة بينهم وبين ذويهم والمشرفين، وهو ما يحقق الركن المادي لجريمة الخطف المقترن بهتك العرض.

واستندت النيابة في مرافعتها إلى أدلة فنية قاطعة لا تقبل التشكيك، جاء في مقدمتها تقرير الطب الشرعي الذي وصفته بـ"المعضد والمناصر" لروايات الأطفال، حيث أثبت الكشف الطبي وجود إصابات موضعية وشروخ حديثة وقديمة لدى الضحايا من الذكور والإناث، مما قطع بحدوث اعتداء جنسي كامل وتكرار للفعل الآثم من قبل "ذكر بالغ"، بالتزامن مع الدليل النفسي المستمد من شهادة أخصائية خط نجدة الطفل التي أكدت إصابة الصغار بنوبات ذعر شديد ومشاعر تجنب عند الحديث عن الواقعة.

واختتمت النيابة العامة مرافعتها بتكييف الواقعة قانونيًا على أنها خمس جنايات خطف بالتحايل مقترنة بهتك العرض بالقوة لخمسة أطفال ممن للمتهم سلطة عليهم كونه خادمًا بالأجر، مطالبة هيئة المحكمة بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات، وموجهة طلبًا حاسمًا بتوقيع عقوبة الإعدام ولا شيء غيرها، ليكون الحكم قصاصًا عادلًا لما استباحه المتهم من أعراض، وردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بقدسية الطفولة وأمن المجتمع.

