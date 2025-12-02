قائمة فوربس كوريا لأقوى أساطير الكيبوب لعام 2025

18 حجم الخط

في خطوة ينتظرها عشاق الكيبوب سنويًا، أصدرت Forbes Korea بالشراكة مع دائرة الموسيقى الكورية Circle Chart تقريرها السنوي الذي يرصد أقوى 30 آيدول كيبوب لعام 2025.

التأثير الحقيقي لنجوم الكيبوب

وأصبح التقرير، مرجعًا رسميًا لقياس التأثير الحقيقي لنجوم الكيبوب، اعتمد هذا العام على تحليل ضخم يجمع بين الأداء الموسيقي، قوة الظهور الإعلامي، ونسب التصويت العالمي.

70 آيدولًا في مراتب متقدمة في Global K-pop Chart

اعتمد التقرير على تقييم 70 آيدولًا احتلوا مراتب متقدمة في Global K-pop Chart خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مع فصل التقييم بين نشاطاتهم الفردية ومشاركاتهم الجماعية.

معادلة تقييم التأثير



جرى احتساب Idol Index وفق الصيغة الآتية:

البث الموسيقي: 50%



الظهور الإعلامي وmentions السوشيال ميديا: 30%



التصويت الجماهيري عبر Idol Champ: 20%



وتمت عملية جمع البيانات عبر منصّة Quettai by Newen AI، فيما تكفلت Circle Chart برصد حجم الاستماع، أما التصويت فامتد بين 4 و14 نوفمبر عبر Idol Champ.

BLACKPINK تتصدر وجيني وروزي في القمة



تصدّرت Jennie القائمة بفضل ثقلها الفردي ونجاحاتها الموسيقية، فيما جاءت Rosé مباشرة بعدها، لتؤكد BLACKPINK أنها ما تزال واحدة من أقوى العلامات في الكيبوب عالميًا.

جيسو تحافظ على تأثيرها

Top 10 from Forbes Korea’s ‘Top 30 K-Idols of the Year’ list: pic.twitter.com/dD3ZlRDow5 — Pop Core (@TheePopCore) December 1, 2025



واصلت Jisoo حضورها ضمن الأسماء الأكثر تأثيرًا، فيما حافظت BLACKPINK كفرقة على وجودها ضمن قائمة أقوى الفرق.

BTS.. تأثير لا يتراجع رغم توقف الأنشطة الجماعية



أعضاء BTS، كعادتهم، سجلوا حضورًا واثقًا:

V (Taehyung) ضمن المراكز الأولى



يليه Jungkook وJimin وJin وj-hope



وجود BTS كفرقة



ورغم تركيز الأعضاء على مشاريعهم الفردية، ما تزال BTS ضمن قائمة الفرق الأكثر قوة وتأثيرًا في صناعة الكيبوب.

جيل الكيبوب الجديد يرسخ نفوذه.. Stray Kids وNewJeans في المقدمة



شهد التقرير تقدمًا قويًا لفرق الجيل الرابع، أبرزها:

Stray Kids

NewJeans

LE SSERAFIM

aespa

IVE

كما لفتت ILLIT الأنظار بعد موجة نجاح عالمية رفعت من حجم تفاعل الجماهير معها.

فوق الساحة منذ سنوات.. عودة الأسماء المخضرمة إلى الواجهة



أعاد التقرير تأكيد حضور:

G-Dragon

IU

وهما من أكثر الفنانين ثباتًا في قوائم التأثير بفضل نجاحاتهم الفنية المستمرة.

أسماء بارزة توسّع قاعدة تأثيرها عالميًا

تضم القائمة أيضًا:

BABYMONSTER

ENHYPEN

BOYNEXTDOOR

NCT DREAM

i-dle

DAY6

TWICE

TWS

All Day Project

القائمة الكاملة للـTop 30 K-pop Idols لعام 2025

Jennie (BLACKPINK)

Rosé (BLACKPINK)

G-Dragon

IU

WOODZ

أعضاء BTS في القائمة

V (Taehyung)

Jungkook

Jimin

Jin

j-hope

BLACKPINK ضمن الأكثر تأثيرًا

Jisoo

BLACKPINK (كفرقة)

NewJeans

LE SSERAFIM

IVE

aespa

ILLIT

BABYMONSTER

الفرق الصاعدة والأسماء الجديدة

Stray Kids

ENHYPEN

BOYNEXTDOOR

Hearts2Hearts

DAY6

TWICE

TWS

i-dle

NCT DREAM

All Day Project

BTS (كفرقة)

