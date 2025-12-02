قائمة فوربس كوريا لأقوى أساطير الكيبوب لعام 2025
في خطوة ينتظرها عشاق الكيبوب سنويًا، أصدرت Forbes Korea بالشراكة مع دائرة الموسيقى الكورية Circle Chart تقريرها السنوي الذي يرصد أقوى 30 آيدول كيبوب لعام 2025.
التأثير الحقيقي لنجوم الكيبوب
وأصبح التقرير، مرجعًا رسميًا لقياس التأثير الحقيقي لنجوم الكيبوب، اعتمد هذا العام على تحليل ضخم يجمع بين الأداء الموسيقي، قوة الظهور الإعلامي، ونسب التصويت العالمي.
70 آيدولًا في مراتب متقدمة في Global K-pop Chart
اعتمد التقرير على تقييم 70 آيدولًا احتلوا مراتب متقدمة في Global K-pop Chart خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مع فصل التقييم بين نشاطاتهم الفردية ومشاركاتهم الجماعية.
معادلة تقييم التأثير
جرى احتساب Idol Index وفق الصيغة الآتية:
البث الموسيقي: 50%
الظهور الإعلامي وmentions السوشيال ميديا: 30%
التصويت الجماهيري عبر Idol Champ: 20%
وتمت عملية جمع البيانات عبر منصّة Quettai by Newen AI، فيما تكفلت Circle Chart برصد حجم الاستماع، أما التصويت فامتد بين 4 و14 نوفمبر عبر Idol Champ.
BLACKPINK تتصدر وجيني وروزي في القمة
تصدّرت Jennie القائمة بفضل ثقلها الفردي ونجاحاتها الموسيقية، فيما جاءت Rosé مباشرة بعدها، لتؤكد BLACKPINK أنها ما تزال واحدة من أقوى العلامات في الكيبوب عالميًا.
جيسو تحافظ على تأثيرها
واصلت Jisoo حضورها ضمن الأسماء الأكثر تأثيرًا، فيما حافظت BLACKPINK كفرقة على وجودها ضمن قائمة أقوى الفرق.
BTS.. تأثير لا يتراجع رغم توقف الأنشطة الجماعية
أعضاء BTS، كعادتهم، سجلوا حضورًا واثقًا:
V (Taehyung) ضمن المراكز الأولى
يليه Jungkook وJimin وJin وj-hope
وجود BTS كفرقة
ورغم تركيز الأعضاء على مشاريعهم الفردية، ما تزال BTS ضمن قائمة الفرق الأكثر قوة وتأثيرًا في صناعة الكيبوب.
جيل الكيبوب الجديد يرسخ نفوذه.. Stray Kids وNewJeans في المقدمة
شهد التقرير تقدمًا قويًا لفرق الجيل الرابع، أبرزها:
Stray Kids
NewJeans
LE SSERAFIM
aespa
IVE
كما لفتت ILLIT الأنظار بعد موجة نجاح عالمية رفعت من حجم تفاعل الجماهير معها.
فوق الساحة منذ سنوات.. عودة الأسماء المخضرمة إلى الواجهة
أعاد التقرير تأكيد حضور:
G-Dragon
IU
وهما من أكثر الفنانين ثباتًا في قوائم التأثير بفضل نجاحاتهم الفنية المستمرة.
أسماء بارزة توسّع قاعدة تأثيرها عالميًا
تضم القائمة أيضًا:
BABYMONSTER
ENHYPEN
BOYNEXTDOOR
NCT DREAM
i-dle
DAY6
TWICE
TWS
All Day Project
القائمة الكاملة للـTop 30 K-pop Idols لعام 2025
Jennie (BLACKPINK)
Rosé (BLACKPINK)
G-Dragon
IU
WOODZ
أعضاء BTS في القائمة
V (Taehyung)
Jungkook
Jimin
Jin
j-hope
BLACKPINK ضمن الأكثر تأثيرًا
Jisoo
BLACKPINK (كفرقة)
NewJeans
LE SSERAFIM
IVE
aespa
ILLIT
BABYMONSTER
الفرق الصاعدة والأسماء الجديدة
Stray Kids
ENHYPEN
BOYNEXTDOOR
Hearts2Hearts
DAY6
TWICE
TWS
i-dle
NCT DREAM
All Day Project
BTS (كفرقة)
