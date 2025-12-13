أعراض النزيف الداخلي، ومتى يشكل خطرا على الحياة؟

18 حجم الخط

النزيف الداخلي هو حالة صحية خطيرة تحدث عندما يفقد الجسم دمًا داخل تجاويفه، كالمعدة أو الدماغ، وغالبًا ما يكون النزيف الداخلي ناتج عن صدمة أو إصابة، إلا أن هناك أسبابا أخرى أقل شيوعًا.

في حين أن الإصابة التي تلحق الضرر بالسطح الخارجي للجسم تكون مرئية ويسهل تحديد سببها وعلاجها، فإن النزيف الداخلي ليس بالسهولة ذاتها في الرؤية أو التشخيص، ويمكن أن ينجم عن أسباب أقل وضوحًا مثل التهاب المعدة، أو تلف في الأعضاء، أو اضطراب في تخثر الدم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

متى يصبح النزيف الداخلي مهددا للحياة؟

قد يكون النزيف في بعض الحالات علامة على حالة تهدد حياة المريض، إذا ظهرت الأعراض التالية بشكل مفاجئ على أي شخص، فيجب التماس العناية الطبية الفورية، حيث يمكن أن تكون مؤشر على نزيف داخلي حاد:

الدوخة وضعف حاد.

الإغماء أو فقدان الوعي.

انخفاض ضغط الدم.

مشاكل حادة في الرؤية أو التنميل.

ضعف في جانب واحد من الجسم.

صداع شديد أو ألم حاد في البطن.

ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

غثيان وقيء أو إسهال.

قد يلاحظ خروج قيء أو براز دموي أو داكن اللون.

في بعض الأحيان، قد يظهر كدمات حول السرة أو على جانبي البطن إذا كان النزيف خلف الأعضاء الداخلية.

علامات وأعراض النزيف الداخلي حسب الموقع

النزيف الداخلي بحد ذاته هو عرض لحالة كامنة، ويساعد إدراك أعراضه في تحديد مصدر النزف وسببه والعوامل المساهمة فيه:

في الرأس

ضعف أو تنميل، وخز في الأطراف، صداع مفاجئ وشديد، صعوبة في البلع أو المضغ أو النطق، تغير في الرؤية أو السمع، فقدان التوازن والتركيز، صعوبة في الكتابة، تغير في مستوى اليقظة (كالنعاس أو الخمول)، وفقدان الوعي.

في الصدر أو البطن

ألم في البطن أو الصدر، ضيق في التنفس، دوخة (خاصة عند الوقوف)، كدمات حول السرة أو على جانبي البطن، غثيان وقيء، دم في البول، براز أسود وقَطْراني، نزيف من مناطق أخرى (كالأذن، الأنف، الفم، أو الشرج).

في العضلات أو المفاصل

ألم وتورم في المفصل، انخفاض في نطاق الحركة.

الصدمة: قد تحدث في حالات النزيف الداخلي الكبير، خاصة في مناطق كالصدر والبطن والفخذ، وتنجم عن نقص إمداد الدم الكافي للجسم. تشمل أعراضها: سرعة ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم، تعرق الجلد، تغير في مستوى اليقظة، وضعف عام.

فقر الدم: غالبا ما يرتبط بالنزيف الداخلي المزمن والبطيء، ويسبب التعب والضعف وضيق التنفس.

انخفاض ضغط الدم الانتصابي: يمكن أن يسببه الفقد المستمر للدم، وأعراضه الشائعة هي الشعور بالدوار أو خفة الرأس عند الوقوف.

أسباب النزيف الداخلي

قد يكون سبب النزيف بسيط وواضح، مثل وقوع حادث أو إصابة حديثة، أو الإصابة بحالة معروفة تسبب النزيف مثل التهاب المعدة، لكن في حالات أخرى، قد يتطلب الأمر فحص دقيق لتحديد المصدر.

تلف الأوعية الدموية

عوامل التخثر

أدوية معين

ارتفاع ضغط الدم المزمن

اضطرابات النزيف الوراثية

أسباب متعلقة بالجهاز الهضمي

بطانة الرحم المهاجرة

عوامل نمط الحياة، مثل الكحول والتدخين والمخدرات، التي تهيج بطانة المعدة.

أسباب أكثر خطورة

الصدمات القوية، مثل حوادث السيارات أو السقوط، حيث يمكن أن تتضرر الأعضاء الداخلية والأوعية دون جرح خارجي.

تكسر العظام الكبيرة

الحمل خارج الرحم

العمليات الجراحية

انتفاخ جدران الأوعية الدموية قد تتمزق وتسبب نزيف حاد.

في حال لم يعالج النزيف الداخلي، يمكن أن يؤدي إلى فشل الأعضاء، أو الغيبوبة، وقد يؤدي إلى الوفاة، من الضروري تشخيص وعلاج النزيف الداخلي في مرحلة مبكرة لتجنب هذه المضاعفات الخطيرة.

