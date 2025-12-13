حنجرة مبحوحة وحلق ملتهب، أعراض ارتجاع المرئ وطرق علاجها

18 حجم الخط

قد توحي أعراض بحة الصوت والتهاب الحلق بقرب الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، لكن إذا استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، فربما لا يكون السبب فيروس، بل صمام يتحكم في المريء والمعدة، وهو ما يعرف بالعضلة العاصرة للمريء السفلية.

وتتحكم هذه العضلة في الممر بين المريء والمعدة، وعندما لا تنغلق بشكل كامل، يرتد حمض المعدة والطعام إلى المريء، ويطلق على هذه العملية اسم الارتجاع المعدي المريئي، ويسمى تدفق الحمض الراجع ارتجاع الحمض، ويمكن أن يتسبب ارتجاع الحمض في التهاب الحلق والبحة، وقد يترك مذاق سيئ في الفم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)؟

عندما يؤدي ارتجاع الحمض إلى ظهور أعراض مزمنة، يعرف ذلك باضطراب الارتجاع المعدي المريئي، أو جيرد (GERD)، ويمكن أن تشمل أعراض الارتجاع ما يلي:

الحرقة (ألم في الجزء العلوي من البطن والصدر) وهي العرض الأكثر شيوعًا.

القلس، أو عودة محتويات المعدة صعودًا عبر المريء إلى الحلق أو الفم، مما قد يجعل الشخص يتذوق الطعام أو حمض المعدة.

آلام الصدر.

الغثيان.

صعوبة أو ألم عند البلع.

مضاعفات في الفم أو الحلق أو الرئتين، مثل السعال المزمن أو البحة.

تساهم ثلاث حالات في الإصابة بارتجاع الحمض: ضعف إزالة الطعام أو الحمض من المريء، وجود الكثير من الحمض في المعدة، وتأخر إفراغ المعدة.

وإذا لم يعالج، يمكن أن يؤدي مرض الارتجاع إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، وقد يتطلب الأمر أدوية أو جراحة في بعض الحالات، ومع ذلك، يمكن للكثيرين تحسين أعراضهم من خلال الرعاية الذاتية وتغييرات نمط الحياة.

كيفية التخلص من ارتجاع الحمض؟

إذا كان الشخص يعاني من نوبات متكررة من الحرقة أو أي أعراض أخرى لارتجاع الحمض، وقد تساعد النصائح التالية:

1. تناول كميات صغيرة وببطء

عندما تكون المعدة ممتلئة جدا، يزيد احتمال ارتجاع الحمض إلى المريء، ويمكن تجربة تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة يوميًا.

2. تجنب بعض الأطعمة

في الماضي، كان ينصح المصابون بارتجاع الحمض بالتخلي عن جميع الأطعمة باستثناء الأقل تأثيرًا، ولكن هذا لم يعد هو الحال الآن، لا تزال هناك بعض الأطعمة التي تزيد من احتمالية حدوث الارتجاع، ومنها:

النعناع

الأطعمة الدهنية

الأطعمة الحارة

الطماطم

البصل

الثوم

القهوة

الشاي

الشوكولاتة

الكحول

3. عدم شرب المشروبات الغازية

تسبب المشروبات الغازية التجشؤ، مما يدفع الحمض إلى المريء، يمكن شرب الماء العادي بدلًا من الماء الفوار.

4. البقاء مستيقظ بعد الأكل

عندما يكون الشخص واقفًا أو جالسًا، تساعد الجاذبية وحدها في إبقاء الحمض في المعدة، يجب الانتهاءِ من تناول الطعام قبل ثلاث ساعات من الذهاب إلى الفراش، وهذا يعني عدم أخذ قيلولة مباشرة بعد الغداء، ولا وجبات عشاء متأخرة أو وجبات خفيفة في منتصف الليل.

5. عدم التحرك بسرعة كبيرة

تجنب التمارين الشاقة لمدة ساعتين بعد الأكل، المشي الخفيف بعد العشاء مقبول، لكن التمارين الأكثر جهدًا، خاصة تلك التي تتضمن الانحناء، يمكن أن ترسل الحمض إلى المريء.

6. رفع الرأس اثناء النوم

يجب أن يكون الرأس أعلى من القدمين، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام كتل أو دعامات طويلة إضافية تحت أرجل السرير التي تدعم جهة الرأس.

7. خسارة الوزن

زيادة الوزن تزيد من تمدد البنية العضلية التي تدعم العضلة العاصرة للمريء السفلية، مما يقلل الضغط الذي يبقيها مغلقة، وهذا يؤدي إلى الارتجاع والحرقة.

8. الاقلاع عن التدخين

قد يؤدي النيكوتين إلى إرخاء العضلة العاصرة للمريء السفلية.

9. التحقق من الأدوية

بعض الأدوية – بما في ذلك الإستروجين بعد انقطاع الطمث، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، ومسكنات الألم المضادة للالتهابات – يمكن أن تريح العضلة العاصرة، في حين أن أدوية أخرى – خاصة البيسفوسفونات مثل ألندرونات أو إيباندرونات أو ريزيدرونات، التي تؤخذ لزيادة كثافة العظام – يمكن أن تسبب تهيج في المريء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.