أعراض وأسباب الإصابة بأورام الدماغ الحميدة والخبيثة

يعتبر ورم الدماغ هو نمو أو كتلة غير طبيعية من الخلايا تنشأ داخل الدماغ أو حوله، وتعرف أورام الدماغ وأورام العمود الفقري معًا باسم أورام الجهاز العصبي المركزي (CNS).

وتتنوع أورام الدماغ بين الخبيثة (السرطانية) والحميدة، وتختلف في سرعة نموها، حيث ينمو بعضها بسرعة بينما يكون البعض الآخر بطيئ النمو، وحوالي ثلث أورام الدماغ فقط تكون سرطانية، ومع ذلك، سواء كانت سرطانية أم لا، يمكن لأورام الدماغ أن تؤثر على وظائف الدماغ والصحة العامة إذا تضخمت بما يكفي للضغط على الأعصاب والأوعية الدموية والأنسجة المحيطة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

يطلق على الأورام التي تنمو في الدماغ اسم الأورام الأولية، أما الأورام التي تنتشر إلى الدماغ بعد تكونها في جزء آخر من الجسم فتسمى الأورام الثانوية أو أورام الدماغ النقيلية.

أنواع أورام الدماغ

حدد الباحثون أكثر من 150 نوع مختلف من أورام الدماغ.، يصنف مقدمو الرعاية الصحية الأورام الأولية بناءً على منشأها إلى:

أورام دبقية: تتكون من الخلايا الدبقية في الدماغ.

أورام غير دبقية: تتطور على أو في هياكل الدماغ، بما في ذلك الأعصاب والأوعية الدموية والغدد.

كما يتم تصنيفها أيضًا إلى حميدة أو خبيثة، ويمكن للعديد من أنواع أورام الدماغ أن تتكون أيضًا في النخاع الشوكي أو العمود الفقري.

انتشار وخطورة أورام الدماغ

يمكن أن تصيب أورام الدماغ أي شخص، وهي أكثر شيوعًا قليلًا لدى الذكور، باستثناء الورم السحائي، الذي يكون حميدًا عادةً، فهو النوع الوحيد الأكثر شيوعًا لدى الإناث، كما أن الورم الأرومي الدبقي، وهو أخطر أنواع أورام الدماغ، يتزايد شيوعًا مع تقدم السكان في السن.

تعد أورام الدماغ، سواء كانت سرطانية أم لا، خطيرة لعدة أسباب، منها: أن الجمجمة صلبة ولا تتيح مساحة لتمدد الورم، أو إذا نما الورم بالقرب من مناطق الدماغ التي تتحكم في الوظائف الحيوية.

يمكن أن تسبب أورام الدماغ مشاكل عن طريق:

غزو وتدمير أنسجة الدماغ السليمة مباشرة.

الضغط على الأنسجة القريبة.

زيادة الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل القحف).

التسبب في تراكم السوائل في الدماغ.

عرقلة التدفق الطبيعي للسائل الدماغي الشوكي عبر الفراغات داخل الدماغ، مما يؤدي إلى تضخم هذه الفراغات.

التسبب في حدوث نزيف في الدماغ.

ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من أورام دماغية لا تسبب أي أعراض أو لا تنمو لتضغط على الأنسجة المحيطة.

علامات وأعراض أورام الدماغ

لا يعاني بعض الأشخاص المصابين بورم في الدماغ، خاصة إذا كان صغيرًا جدًا، من أي أعراض، وتختلف علامات وأعراض ورم الدماغ حسب موقعه وحجمه ونوعه، ويمكن أن تشمل:

الصداع الذي قد يكون أكثر شدة في الصباح أو يوقظ المريض ليلًا.

النوبات التشنجية.

صعوبة التفكير أو التحدث أو فهم اللغة.

تغيرات في الشخصية.

الضعف أو الشلل في جزء واحد أو جانب واحد من الجسم.

مشاكل في التوازن أو الدوخة.

مشاكل في الرؤية أو السمع.

خدر أو وخز في الوجه.

الغثيان أو القيء.

الارتباك والضياع.

أسباب أورام الدماغ

يعرف الباحثون أن أورام الدماغ تتطور عندما تتضرر جينات معينة على كروموسومات الخلية ولا تعمل بشكل صحيح، لكنهم غير متأكدين من سبب حدوث ذلك، عندما يتغير الحمض النووي (DNA) لخلايا الدماغ، فإنه يعطي الخلايا تعليمات جديدة، ما يؤدي إلى نمو وتكاثر خلايا غير طبيعية بسرعة أكبر من المعتاد وقد تعيش لفترة أطول. هذا التكاثر للخلايا غير الطبيعية يشغل مساحة في الدماغ.

قد يولد الشخص في بعض الحالات بتغيرات في واحد أو أكثر من هذه الجينات، وقد تؤدي العوامل البيئية، مثل التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع من الأشعة السينية أو العلاج السابق للسرطان، إلى المزيد من الضرر، وفي حالات أخرى، قد تكون الإصابة البيئية للجينات هي السبب الوحيد.

ترتبط بعض المتلازمات الوراثية النادرة بأورام الدماغ، منها:

الورم العصبي الليفي من النوع الأول (NF1).

الورم العصبي الليفي من النوع الثاني (NF2).

متلازمة توركوت (APC).

متلازمة غورلين (PTCH).

تصلب درني (TSC1 وTSC2).

متلازمة لي فراوميني (TP53).

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 5% إلى 10% فقط من الأشخاص المصابين بأورام الدماغ لديهم تاريخ عائلي للإصابة بورم دماغي.

