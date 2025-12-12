أسطورة أرسنال: تاريخ ليفربول الحديث بني على أقدام صلاح

18 حجم الخط

علق أسطورة أرسنال، بول ميرسون، على أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الأخيرة، بعد العاصفة التي أثارتها تصريحات النجم المصري عقب تعادل الريدز 3-3 أمام ليدز، والتي قال فيها إن النادي "ألقاه تحت الحافلة"، وتساءل عن سبب استبعاده رغم تراجع نتائج الفريق.

صلاح يتعرض لانتقادات مبالغ فيها

ودخل ميرسون على خط الأزمة، مؤكدًا أن محمد صلاح يتعرض لانتقادات مبالغ فيها، وأن ليفربول كان ليعيش سنوات قاحلة، بدون أهداف الفرعون المصري.

وأكد ميرسون، في مداخلة عبر شبكة "سكاي سيورتس": "أنا في صف مو صلاح. أعتقد أنه تعرض للكثير من الهجوم. ربما لم يكن عليه أن يقول ما قاله.. لكنه إنسان وأسطورة. الأرقام التي حققها من مركز الجناح مذهلة، ولن نرى مثلها مرة أخرى".

وأضاف: "صلاح قال فقط إنه يريد اللعب، فهو غاضب لأنه لا يلعب… كيف يُهاجَم بسبب ذلك؟".

وأكد نجم أرسنال السابق أن تاريخ ليفربول الحديث بُني على أقدام صلاح، قائلًا: "ليفربول ما كان ليظفر بأي شيء دون صلاح. إذا نزعت أهدافه وتمريراته… لن تجد بطولات كثيرة في تلك الخزانة".

كما أوضح أن مستوى صلاح غير المتزن هذا الموسم، لا يمنع قيمته "صلاح يمكنه أن يكون أسوأ لاعب في المباراة، ثم يسجل فجأة. هذا ما يميزه. عندما يكون الفريق في أزمة.. هل تُقصي أفضل لاعب لديك؟ هذا ما أغضبه، وقد قال الأمر بصراحة".



وذكَّر ميرسون، المشككين بأن صلاح فضل الاستمرار مع ليفربول رغم أن رحيله كان ممكنًا، وتابع "كان بإمكانه المغادرة في يناير الماضي مجانا. لكنه اختار البقاء. الآن يجلس على الدكة وهو في سن 33، يريد اللعب، ومن الطبيعي أن يشعر بالإحباط".

وانتقل ميرسون لتحليل ما يراه أحد أسباب تراجع النجم المصري "صلاح لعب هذا الموسم مع 4 أو 5 أظهرة مختلفين. لم يُؤخذ ذلك بالحسبان عندما رحل أرنولد. كانوا كسالى في التعامل مع الأمر".

ثم شبّه وضع صلاح، بما حدث لأسطورة ليفربول جون بارنز بقوله "جون بارنز كان أعظم لاعب في إنجلترا، ومع ذلك كان يتم تضييق المساحات عليه دائما. الأمر نفسه يحدث مع صلاح. إذا لم يلعب جيدا، ليفربول لا يفوز".



كما انتقد ميرسون، التقارير التي تتهم صلاح بعدم المساندة الدفاعية، موضحا "قرأت أن ليفربول يدافع بشكل سيئ لأن صلاح لا يعود للخلف، هو لم يكن يعود للخلف في أي وقت.. لماذا تريد منه أن يفعل ذلك الآن؟ اتركه في الأمام.. هناك يصنع الفارق".

وحلل ميرسون أيضًا، تأثير الأزمة على الفريق "صلاح قدم خدمة للاعبين.. الآن الجميع يتحدث عنه وليس عن مستواهم، ليفربول لم يستطع الفوز على ليدز ولا سندرلاند… متى حدث ذلك آخر مرة؟".

وختم ميرسون بنبرة حاسمة "إذا لم يعد صلاح إلى التشكيل.. فمن الأفضل له الرحيل".

