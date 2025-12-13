انطلاق ماراثون الأهرامات 2025 اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة

18 حجم الخط

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ماراثون الأهرامات 2025، الذي يشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق من 120 دولة.

ويشهد ماراثون الأهرامات 2025، 3 فئات من السباقات هي 5 كيلومترات، و10 كيلو مترات، و21 كيلومترًا، بما يتيح مشاركة مختلفة الفئات العمرية والمستويات الرياضية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للجهود التنظيمية التي تقودها "تراي فاكتوري" المنظمة للماراثون، مؤكدًا أن نصف ماراثون الأهرامات بات نموذجًا مشرفًا للفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وأضاف أشرف صبحي: “النمو المتواصل للماراثون، والإقبال الدولي المتزايد على المشاركة فيه، يعكسان الثقة الكبيرة في قدرات الدولة المصرية على تنظيم أحداث رياضية كبرى بمعايير عالمية”

تصدر ماراثون الأهرامات أروع مسارات الجري في العالم

واختارت مجلة ناشيونال جيوجرافيك مسار نصف ماراثون الأهرامات، في المركز الأول في قائمتها لأروع مسارات الجري حول العالم، متفوقًا على أشهر مسارات الجري في أوروبا وأمريكا وآسيا.

أشار وزير الرياضة أن ماراثون الأهرامات هذا العام سيكون بمستوى يليق بمكانة مصر وتاريخها الحضاري العريق، خاصة بعد الإشادة العالمية بالحدث ومساره المميز حول الأهرامات.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الدعم للحدث بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات السياحة والآثار، والداخلية، والصحة، وهيئة تنشيط السياحة، من أجل خروج الماراثون بصورة مشرفة تعكس وجه مصر الحضاري.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية استغلال هذا الحدث العالمي للترويج السياحي والرياضي لمصر، خاصة في ظل اهتمام المنصات العالمية بتسليط الضوء على المسارات الفريدة التي تجمع بين الرياضة والتاريخ والطبيعة.

كما شدد "صبحي" على أهمية تعزيز البنية التنظيمية والترويجية للماراثون عبر الحملات الرقمية، والشراكات مع الرعاة المحليين والدوليين، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والدولية، ورفع مستوى الحدث ليضاهي كبرى الماراثونات العالمية.

يُذكر أن نصف ماراثون الأهرامات يُقام سنويًا تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وبتنظيم احترافي من فريق تراي فاكتوري، ويعد من أبرز الفعاليات التي تمزج بين الرياضة والتاريخ والسياحة، حيث يجذب آلاف العدائين من مختلف دول العالم لخوض تجربة جري استثنائية بجوار أهرامات الجيزة، أحد أعظم المعالم الأثرية في التاريخ الإنساني.

وقالت ناشيونال جيوجرافيك في تقريرها إن نصف ماراثون الأهرامات لا يقدم فقط مسارًا رياضيًا مميزًا، بل يتيح للمشاركين فرصة نادرة للجري وسط واحدة من عجائب الدنيا القديمة، ما يمنح الحدث طابعًا أسطوريًا يتجاوز الرياضة إلى تجربة ثقافية وروحية مبهرة.

ماراثون الأهرامات في مصر يحتل المركز الأول عالميا كأروع مسار جري

ويقام ماراثون الأهرامات سنويًّا في منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث يجري آلاف العدائين من مختلف أنحاء العالم وسط خلفية بانورامية فريدة تضم أهرامات الجيزة الثلاثة: خوفو، خفرع، ومنقرع، في مشهد يمزج بين الرياضة والتاريخ والحضارة الإنسانية.

تجربة استثنائية للعدّائين والزوار

ويعد الماراثون تجربة استثنائية للعدّائين المحترفين والهواة على حد سواء، حيث لا تقتصر المشاركة فيه على التحدي البدني فقط، بل تتضمن أيضًا جولة ثقافية فريدة في أحد أعظم مواقع التراث العالمي.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

وتساهم هذه الفعالية في تنشيط السياحة الرياضية والثقافية في مصر، وتقديم صورة حضارية حديثة عن الدولة.

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

ماراثون الأهرامات يتصدر قائمة أروع مسارات الجري في العالم

اهتمام عالمي ومشاركة واسعة

وشهد الماراثون في دورته الأخيرة مشاركة أكثر من 10 آلاف عدَّاء من أكثر من 80 دولة، في سباقات مختلفة تشمل 5 كيلومترات، 10 كيلومترات، ونصف ماراثون (21 كم)، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام الدولي بالحدث.

