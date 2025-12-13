تشكيل برشلونة لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

أعلن الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة ضيفه أوساسونا، مساء اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإسباني - الليجا.

ترتيب برشلونة وأوساسونا في الليجا

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، إريك جارسيا، لامين يامال، رافينيا، فيران توريس.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: تير شتيجن، روبرت ليفاندوفسكي، أندرياس كريستينسن، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، بيرنال، خوفري، درو، روني باردجي، كوشين، تومي.

