أخبار مصر

كابوس يهدد الأسر، الصحة تحذر من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، فيتو
حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من خطورة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة التي وصفها بـ"الكابوس" الذي يطارد الأسر الباحثة عن أمل في إنقاذ أبنائها. 

 

مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

وأكد متحدث الصحة، أن هذه المراكز تستغل الأوضاع الاقتصادية وتقدم عروضًا مضللة، رغم غياب أي إشراف أو ترخيص رسمي.

 

وأوضح عبد الغفار، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حكايات لبكرة"، الذي تقدمه ماهيتاب حسيب على قناة "الشمس"، أن وزارة الصحة تكثف جهودها لمواجهة هذه الظاهرة عبر حملات تفتيشية مستمرة، وإصدار قرارات غلق فوري بحق المراكز المخالفة، بالإضافة إلى رصد الإعلانات المضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

جلسات علاجية مجانية وخط ساخن لوزارة الصحة

كما دعا الأسر إلى التواصل مباشرة مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن (105) أو من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية التي توفر استشارات طبية وجلسات علاجية مجانية، مشددًا على أن قانون حماية المريض النفسي يكفل سرية البيانات ولا يسمح بالكشف عنها إلا بأمر قضائي.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص.

