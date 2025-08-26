قرارات عاجلة في واقعة مقتل مدمن مخدرات أثناء نقله لمركز علاج الإدمان

تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في تسبب عاملين في مقتل شاب مدمن مواد مخدرة بالوراق، بعد محاولتهما نقله بالقوة إلى مصحة لعلاج الإدمان.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين اعتديا عليه بالضرب في محاولة للسيطرة عليه، إلا أنه فارق الحياة، وأمرت النيابة بحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.

كما أمرت بعرض جثة المتوفي علي الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه في الوراق

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه في الوراق، فوجه العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث لمكان الحادث، وإجراء التحريات، لكشف ملابسات الواقعة.

بتكثيف التحريات تبين أن المجني عليه من متعاطي المواد المخدرة، وحاول الاعتداء على والدته بالضرب، للحصول على مبلغ مالي لشراء مخدر، إلا أنها استعانت بعاملين من جيرانها، اللذان تدخلا لمنعه، والسيطرة عليه، وحاولا نقله بالقوة إلى مركز لعلاج الإدمان.



وتوصلت التحريات إلى أن العاملان اعتديا عليه بالضرب، فى محاولة للسيطرة عليه، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

