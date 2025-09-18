مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر

كشف الدكتور مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تقديم خدمات علاجية لنحو 100 ألف مريض خلال الأشهر الثمانية الماضية.

قرارات حجز المدمنين بمراكز العلاج

وأشار متحدث صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن قرارات الحجز أو المتابعة الخارجية تخضع حصريًّا لتقدير الطبيب المختص وفق حالة المريض.

مبادرات حياة كريمة وعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وأوضح، أن الصندوق يدير 24 مركزًا علاجيًّا في 19 محافظة، تقدم جميعها خدمات مجانية وسرية.

وأكد أن محور عمل الصندوق لا يقتصر على العلاج فقط، بل يمتد إلى التوعية والوقاية داخل المدارس ومراكز الشباب، إضافة إلى برامج للكشف المبكر في إطار مبادرات مثل "حياة كريمة".

وردًّا على الانتقادات المتداولة بشأن صورة المدمنين في الدراما، نفى وهبة، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حكايات لبكرة” الذي تقدمه ماهيتاب حسيب بقناة “الشمس”صحة المشاهد النمطية التي تصور تعذيب المرضى داخل مراكز العلاج، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة تتماشى مع المعايير الدولية.

فرص عمل للمدمنين بعد تعافيهم بمراكز العلاج

وأوضح أن الصندوق لا يوفر فرص عمل مباشرة للمتعافين، لكنه يساعدهم عبر التدريب المهني والدعم اللازم للاندماج في سوق العمل.

