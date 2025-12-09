تقرير حديث: هجمات الجريمة المنظمة والذكاء الاصطناعي استهدفت القطاع المالي خلال 2025

18 حجم الخط

كشف تقرير حديث أجرته كاسبرسكي عن أبرز اتجاهات الأمن السيبراني خلال 2025، حيث سلط الضوء على مستقبل الأمن السيبراني، وركز في جزئه الأول على القطاع المالي فقد واجه هذا القطاع وفقًا للتقرير بيئة سيبرانية سريعة التطور؛ إذ انتشرت البرمجيات الخبيثة عبر تطبيقات المراسلة، والهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واختراقات سلاسل التوريد، وعمليات الاحتيال عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

تهديدات القطاع المالي

وفقًا للإحصائيات الأمنية لعام كامل (من نوفمبر 2024 حتى أكتوبر 2025)، تعرض 8.15% من المستخدمين في القطاع المالي إلى تهديدات سيبرانية، في حين واجه 15.81% تهديدات محلية (على الأجهزة).

وقد تم اكتشاف 1,338,357 هجومًا من نوع برمجية طروادة لسرقة البيانات المصرفية، وواجهت 12.8% من مؤسسات القطاع المالي الموجهة للشركات (B2B) هجمات برمجيات فدية خلال العام، وبذلك يشهد عام 2025 زيادة بنسبة 35.7% في عدد المستخدمين المتأثرين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

يسلط الخبراء الضوء على اتجاهات وقضايا الأمن السيبراني التالية التي شكلت ملامح القطاع المالي في عام 2025:

هجمات سلاسل التوريد: واجه القطاع المالي سلسلة غير مسبوقة من هجمات سلاسل التوريد تستغل ثغرات أمنية عند الشركات الخارجية المزودة للخدمات لتحقيق أهدافها الرئيسية.

وأوضحت هذه الاختراقات كيف أنّ الثغرات الأمنية لدى الجهات الخارجية قد تؤدي إلى تداعيات تنتشر تباعًا عبر شبكات الدفع الوطنية، وتؤثر أيضًا على الأنظمة المركزية.

تعاون شبكات الجريمة المنظمة مع الجريمة السيبرانية: باتت جماعات الجريمة المنظمة تعتمد أكثر على الجمع بين الأساليب المادية التقليدية والرقمية في عملياتها، مما يؤدي إلى هجمات أكثر تعقيدًا وتنظيمًا. فقد عانت المؤسسات المالية من تهديدات تجمع بين عناصر عديدة منها: الهندسة الاجتماعية، والتلاعب الداخلي، والاستغلال التقني.

برمجيات خبيثة قديمة وقنوات جديدة: ازداد اعتماد المجرمين السيبرانيين على تطبيقات المراسلة الشائعة لنشر البرمجيات الخبيثة، فانتقلوا من التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني إلى القنوات الاجتماعية. وقد عمل المجرمون على تعديل برمجيات طروادة بحيث يستخدمون منصات وتطبيقات المراسلة كقناة توزيع جديدة لها، مما يؤدي إلى انتشار تلك البرمجيات على نطاق واسع.

الذكاء الاصطناعي يضاعف خطورة البرمجيات الخبيثة: ازداد اعتماد البرمجيات الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تقنيات الانتشار والتخفي الآلية، فانتشرت الهجمات بشكل أسرع، ووصلت إلى عدد أكبر من الأهداف. فباتت هذه الأتمتة تقلص الوقت بين إنشاء البرمجيات الخبيثة وإطلاقها.

هجمات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاحتيال عبر تقنية NFC: تستخدم البرمجيات الخبيثة في نظام أندرويد نظام التحويل الآلي، فتعمل على أتمتة العمليات المالية، فتغير مبالغ التحويل وجهات الاستلام دون علم المستخدم. كذلك برزت الهجمات الاحتيالية عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC، مما يتيح تنفيذ عمليات الاحتيال المادي في الأماكن المزدحمة، وعمليات الاحتيال عن بعد عبر أساليب الهندسة الاجتماعية والتطبيقات الزائفة التي تتظاهر بأنها تطبيقات لمصارف موثوقة.

زيادة ملحوظة في بنية التحكم والقيادة (C2) المعتمدة على تقنية سلسلة الكتل: يعمل المجرمون الذين يستخدمون البرمجيات الإجرامية على تضمين أوامر برمجية خبيثة في عقود سلسلة الكتل الذكية، فيستهدفون بذلك بيئة Web3 لسرقة العملات المشفرة.

وتضمن هذه الطريقة الاستمرارية، وتصعب عملية التخلص من البنية التحتية. فعندما يستخدم المجرمون سلسلة الكتل في عملياتهم التي تستهدف بنية C2، فإنّهم يواصلون التحكم والسيطرة حتى لو توقفت الخوادم التقليدية، مما يشير إلى مستوى جديد من المرونة في الهجمات السيبرانية.

الحضور الدائم لبرمجيات الفدية: تظل هذه الهجمات تهديدًا دائمًا للقطاع المالي؛ إذ تأثرت بها 12.8% من المؤسسات المالية الموجهة للأعمال (B2B) بين نوفمبر 2024 وأكتوبر 2025.

اختفاء بعض مجموعات البرمجيات الخبيثة: من المرجح أن تختفي بعض مجموعات البرمجيات الخبيثة لأن نشاطها مرهون بعمليات جماعات إجرامية محددة.

تعزيز أمن الأنظمة

قال فابيو أسوليني، رئيس وحدتي الأمريكيتين وأوروبا في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي أن تطورت التهديدات السيبرانية المالية خلال عام 2025 إلى مشهد بالغ التعقيد، فقد استهدفت الهجمات الشركات والمستخدمين النهائيين على حد سواء وباتت المجموعات الإجرامية تعتمد على مزيج من الأدوات الرقمية، والوصول الداخلي، والذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل لتوسيع نطاق عملياتها، الأمر الذي دفع المؤسسات إلى تعزيز أمن أنظمتها وحماية كوادرها البشرية العاملة لديها.

