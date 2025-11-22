تراجع قيمة التداول في بورصة مسقط بنسبة 37.5% خلال أسبوع

18 حجم الخط

تراجعت قيمة التداول في بورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي إلى 134.6 مليون ريال عماني (350 مليون دولار) مقابل 215.4 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه مسجلة هبوطًا بنسبة 37.5%.

تراجع التداول في بورصة مسقط

كما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 30.8% من 35 ألف صفقة إلى 24 ألفًا و556 صفقة.

وانخفض المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي بـ76 نقطة وسط ضغوطات بيع على عدد من الأسهم التي سجلت ارتفاعات متتالية في الأسابيع الماضية، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية.

وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 5647 نقطة متخليًا بذلك عن مستوى 5700 نقطة الذي صعد إليه في تداولات 12 نوفمبر الجاري مسجلا أفضل مستوى له في أكثر من 8 أعوام.

مؤشر بورصة مسقط الرئيسي

وسجل مؤشر بورصة مسقط الرئيسي خلال العام الجاري عددا من المستويات القياسية بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم وإقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء.

تراجع القطاع المالي

وحذت المؤشرات القطاعية حذو المؤشر الرئيسي ليسجل مؤشر القطاع المالي تراجعًا بـ103 نقاط، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 20 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 28 نقطة، في حين استطاع المؤشر الشرعي الصعود بـ3 نقاط مستفيدًا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات المدرجة في عينة المؤشر.

وأدت الضغوطات التي شهدتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار أسهم 47 شركة مقابل أسهم 15 شركة ارتفعت أسعارها وأسهم 21 شركة استقرت على مستوياتها السابقة.

القيمة السوقية لبورصة مسقط

كما دفعت التراجعات التي شهدتها الأسهم القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط لتسجل خسائر بـ386.4 مليون ريال خاتمة تداولات الأسبوع الماضي عند 31 مليارًا و384.7 مليون ريال.

