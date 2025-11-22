الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع قيمة التداول في بورصة مسقط بنسبة 37.5% خلال أسبوع

بورصة مسقط
بورصة مسقط
18 حجم الخط

تراجعت قيمة التداول في بورصة مسقط خلال الأسبوع الماضي إلى 134.6 مليون ريال عماني (350 مليون دولار) مقابل 215.4 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه مسجلة هبوطًا بنسبة 37.5%.

تراجع التداول في بورصة مسقط 

كما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 30.8% من 35 ألف صفقة إلى 24 ألفًا و556 صفقة.

وانخفض المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي بـ76 نقطة وسط ضغوطات بيع على عدد من الأسهم التي سجلت ارتفاعات متتالية في الأسابيع الماضية، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية. 

وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 5647 نقطة متخليًا بذلك عن مستوى 5700 نقطة الذي صعد إليه في تداولات 12 نوفمبر الجاري مسجلا أفضل مستوى له في أكثر من 8 أعوام.

مؤشر بورصة مسقط  الرئيسي

وسجل مؤشر بورصة مسقط الرئيسي خلال العام الجاري عددا من المستويات القياسية بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم وإقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء.

تراجع القطاع المالي 

وحذت المؤشرات القطاعية حذو المؤشر الرئيسي ليسجل مؤشر القطاع المالي تراجعًا بـ103 نقاط، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 20 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 28 نقطة، في حين استطاع المؤشر الشرعي الصعود بـ3 نقاط مستفيدًا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات المدرجة في عينة المؤشر.

وأدت الضغوطات التي شهدتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار أسهم 47 شركة مقابل أسهم 15 شركة ارتفعت أسعارها وأسهم 21 شركة استقرت على مستوياتها السابقة.

تراجع تداولات بورصة مسقط بنسبة 34% بسبب اتجاه الصناديق المحلية لجني الأرباح

إسلام عزام يستقبل رئيس بورصة مسقط ويبحث معه سبل التعاون المشترك

القيمة السوقية لبورصة مسقط

كما دفعت التراجعات التي شهدتها الأسهم القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط لتسجل خسائر بـ386.4 مليون ريال خاتمة تداولات الأسبوع الماضي عند 31 مليارًا و384.7 مليون ريال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورصة مسقط مؤشر بورصة مسقط مؤشر بورصة مسقط الرئيسي قطاع الصناعة لبورصة مسقط

مواد متعلقة

تراجع تداولات بورصة مسقط بنسبة 34% بسبب اتجاه الصناديق المحلية لجني الأرباح

إسلام عزام يستقبل رئيس بورصة مسقط ويبحث معه سبل التعاون المشترك

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية