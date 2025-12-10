32 سيارة إسعاف بمحيط اللجان الانتخابية في الوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المرفق بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، وذلك من خلال الدفع بـ 32 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين كافة اللجان الانتخابية على مستوى الدائرتين بالمحافظة.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأوضح الدكتور أحمد النفار، رئيس مرفق الإسعاف بـ محافظة الوادي الجديد، أن سيارات الإسعاف تم توزيعها بشكل استراتيجي على مقار اللجان ومحيطها، بما يضمن سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ بين الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية

وأضاف النفار، أن جميع السيارات مزودة بأجهزة طبية حديثة، وكوادر إسعافية مدربة على أعلى مستوى، للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة ونقلها إلى أقرب مستشفى حال الحاجة.

وأكد رئيس المرفق أن غرفة عمليات الإسعاف تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات الصحة والجهات الأمنية، لمتابعة الموقف بشكل لحظي وضمان التدخل السريع في مختلف المراكز.

كما تم تخصيص فريق دعم طبي متنقل للتحرك إلى أي موقع يشهد ازدحامًا أو حالات تستدعي تعزيز التواجد الإسعافي.

وتشمل الانتخابات بالوادي الجديد دائرتين انتخابيتين؛ الأولى تضم مركزي الخارجة وباريس، والثانية تشمل الداخلة وبلاط والفرافرة، بواقع مقعد فردي واحد لكل دائرة، ضمن قائمة الدوائر التي جرى إلغاؤها في بعض محافظات المرحلة الأولى وفق حكم المحكمة الإدارية العليا، ما أضفى على انتخابات الوادي الجديد أهمية خاصة.

وشهدت الدائرتان انسحاب عدد من المرشحين خلال الأيام الأخيرة من السباق الانتخابي، في مشهد يعكس حراكًا سياسيًا متغيرًا حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت.

ففي دائرة الخارجة وباريس، أعلن مرشح واحد انسحابه من بين 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب نحو 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع بقاء أسمائهم مدرجة على بطاقات الاقتراع، وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

ويُعد بقاء الأسماء المنسحبة على بطاقات التصويت أمرًا تنظيميًا طبيعيًا، نظرًا لانتهاء مراحل الطباعة قبل إعلان الانسحابات، وسط توجيهات واضحة للناخبين بضرورة التدقيق في اختيار المرشح الفعلي الذي يخوض المنافسة.

