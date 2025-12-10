تصعيد على الحدود الشمالية للاحتلال وتل أبيب تلوّح بـ الخيار الحاسم ضد حزب الله

18 حجم الخط

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب وجهت تهديدًا واضحًا وصارمًا للبنان، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حازمة إذا لم يتم الالتزام بالموعد النهائي المقرر لنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني طبقًا للقرار 1701.

وتتعامل إسرائيل مع المهلة بزعم أنها آخر فرصة دبلوماسية قبل الانتقال إلى ما تصفه بـ"الخيارات الاضطرارية" على الأرض ضد حزب الله في جنوب لبنان.

واشنطن تطلب وقتًا إضافيًا… ولبنان في قلب الحسابات الدولية

وأفادت المصادر بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل منح مزيد من الوقت من أجل استكمال الجهود الدبلوماسية مع الحكومة اللبنانية، في محاولة لتجنب انفجار عسكري واسع في الجنوب.

واشنطن ترى أن المسار السياسي لا يزال قادرًا على احتواء الوضع، لكن التوتر الميداني يتصاعد بوتيرة سريعة.



الحسم بشأن لبنان قد يأتي من قمة ترامب – نتنياهو

وترجح التقديرات أن القرار النهائي سيتم حسمه خلال قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة في ظل حساسية التوقيت وتشابك الملفات الإقليمية.

القمة تحمل معها احتمالات تهدئة كبرى أو مواجهة أكبر في جنوب لبنان.

من جانبه قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، مساء اليوم الجمعة، إن حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه.

وأضاف نعيم قاسم مهاجما الحكومة اللبنانية: لا تتباهوا أمام الخارج بالتصريحات لإرضائه.. وعلى الحكومة اللبنانية إظهار "بطولاتها" بدءا بوقف العدوان.

وهدد نعيم قاسم الداخل اللبناني قائلا: الجميع قد يغرق.

