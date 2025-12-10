الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تصعيد على الحدود الشمالية للاحتلال وتل أبيب تلوّح بـ الخيار الحاسم ضد حزب الله

تصعيد جديد على الحدود
تصعيد جديد على الحدود الشمالية..تل أبيب تلوّح بالخيار الحاسم
18 حجم الخط

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب وجهت تهديدًا واضحًا وصارمًا للبنان، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حازمة إذا لم يتم الالتزام بالموعد النهائي المقرر لنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني طبقًا للقرار 1701.

وتتعامل إسرائيل مع المهلة بزعم أنها آخر فرصة دبلوماسية قبل الانتقال إلى ما تصفه بـ"الخيارات الاضطرارية" على الأرض ضد حزب الله في جنوب لبنان.

واشنطن تطلب وقتًا إضافيًا… ولبنان في قلب الحسابات الدولية

وأفادت المصادر بأن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل منح مزيد من الوقت من أجل استكمال الجهود الدبلوماسية مع الحكومة اللبنانية، في محاولة لتجنب انفجار عسكري واسع في الجنوب.

واشنطن ترى أن المسار السياسي لا يزال قادرًا على احتواء الوضع، لكن التوتر الميداني يتصاعد بوتيرة سريعة.


الحسم بشأن لبنان قد يأتي من قمة ترامب – نتنياهو

وترجح التقديرات أن القرار النهائي سيتم حسمه خلال قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة في ظل حساسية التوقيت وتشابك الملفات الإقليمية.

القمة تحمل معها احتمالات تهدئة كبرى أو مواجهة أكبر في جنوب لبنان.

من جانبه قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، مساء اليوم الجمعة، إن حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه.

وأضاف نعيم قاسم مهاجما الحكومة اللبنانية: لا تتباهوا أمام الخارج بالتصريحات لإرضائه.. وعلى الحكومة اللبنانية إظهار "بطولاتها" بدءا بوقف العدوان.

وهدد نعيم قاسم الداخل اللبناني قائلا: الجميع قد يغرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تل أبيب إسرائيل حزب الله نزع سلاح حزب الله نهر الليطاني ترامب واشنطن نتنياهو

مواد متعلقة

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان واستنفار أمني في المنطقة

إعلام عبري: إسرائيل توجه رسالة للبنان بشأن سلاح حزب الله وترامب يتدخل

أمين حزب الله: لن نوافق على نزع سلاحنا وعلى الحكومة إظهار بطولاتها بوقف العدوان

بعد إدراج حزب الله والحوثيين على قائمة الإرهاب، العراق يتراجع ويصدر بيان عاجل (مستند)

الأكثر قراءة

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

فلامنجو يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالفوز على كروز أزول

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

أستاذ قانون يستعرض دلالات أحكام الإدارية العليا في الطعون الانتخابية بالمرحلة الثانية

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads