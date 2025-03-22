هشام ماجد يبدأ تصوير فيلم "برشامه"

كشف الفنان هشام ماجد عن بدء تصوير أحدث أفلامه "برشامه".

يتعاون هشام ماجد في فيلم "برشامه" مع المخرج خالد دياب بعد النجاح الكبير الذي حققاه في موسم رمضان 2025 مع مسلسل "أشغال شقة".

الفيلم فكرة أحمد الزغبي، وسيناريو وحوار شيرين وخالد دياب بالتعاون مع الزغبي.



وحقق هشام ماجد نجاحا كبيرا في النصف الأول من شهر رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة جدا".

وعن فكرة تقديم جزء ثالث من مسلسل "أشغال شقة"، قال الفنان هشام ماجد خلال لقاء ببرنامج "المشهد تاغ": "موسم جديد دي حاجة سابقة لأوانها بعد ما رمضان يخلص إن شاء الله هنشوف هل عندنا حاجة نقدمها في الجزء الجديد ولا لأ، ودا يرد عليه خالد وشيرين دياب، في النهاية لو الناس عايزة دي حاجة تشرفني جدا".

وتابع هشام ماجد: "أنا سعيد بردود أفعال الناس وأكثر حاجة بتسعدني لما بتجيلي رسايل أن المسلسل بيضحكهم ويبسطهم وناس بتدعيلنا دي حاجة في حد ذاتها بتقول قد إيه الفن رسالة والضحك نفسه رسالة مهمة جدا".

وتحدث هشام ماجد على الانتقادات التي وجهت للمسلسل واتهامه بالتنمر، قائلا: "أنا مش حابب أرد على الانتقادات لأني شايف أنها مش في محلها، الكوميديا مبنية على فرضيات كتيرة على شخص عندة مشكلة ينشأ منه الكوميديا مش معقول كل ما نتكلم عن حاجة يطلع ناس في السوشيال ميديا تقول دا تنمر، تنمر في إيه الطبيب الشرعي "حمدي" دا مهمل وفاشل بس في 10 تانيين في المسلسل كويسين، في أي شغلانة في ناس كويسة وناس فشله والضحك هيطلع منين؟".

مسلسل “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

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