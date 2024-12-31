الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد تدمير المدارس، سر استهداف الاحتلال المؤسسات التعليمية في غزة والضفة

غزة
غزة

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن أرقام مروعة تتعلق باستهداف الجيش الإسرائيلي لقطاع التعليم في غزة والضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال استهدف بشكل ممنهج الطلاب والمؤسسات التعليمية، ما يثير تساؤلات حول الأهداف الكامنة وراء ضرب البنية التحتية للتعليم في الأراضي الفلسطينية.

أرقام صادمة عن الطلاب

وفق بيان الوزارة، استُشهد 12,943 طالبًا، وأصيب 21,681 آخرون بجروح متفاوتة منذ بداية الحرب. توزعت الشهادات بين 12,790 من طلاب مدارس غزة و120 طالبًا في الضفة الغربية، بينما بلغت الإصابات 21,026 في غزة و655 في الضفة. كما أسفرت الاعتداءات عن اعتقال 548 طالبًا من الضفة الغربية.

كارثة على التعليم والمؤسسات

حرمت الحرب 788 ألف طالب وطالبة من مواصلة دراستهم في المدارس والجامعات بقطاع غزة، حيث يواجهون صدمات نفسية وظروفًا صحية صعبة. وبلغت حصيلة الضحايا بين الكوادر التعليمية 630 شهيدًا و3,865 مصابًا، إضافة إلى اعتقال 185 معلمًا وموظفًا تعليميًا في الضفة.

تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية

تعرضت 425 مدرسة وجامعة ومبان تعليمية حكومية في غزة للقصف، منها 171 لحقت بها أضرار بالغة و77 دُمّرت بالكامل. كما استُهدفت 65 منشأة تابعة لوكالة الأونروا، فيما شهدت الضفة اقتحام 109 مدارس و7 جامعات، ما أدى إلى تخريب واسع.

استهداف التعليم: أهداف استراتيجية؟

يتساءل الفلسطينيون والمجتمع الدولي عن أسباب استهداف الاحتلال للبنية التعليمية. فالتعليم يُعتبر أداة أساسية في تمكين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال. ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف يسعى لكسر الإرادة الفلسطينية وإضعاف الأجيال القادمة من خلال حرمانها من التعليم والاستقرار النفسي.

وسط هذه الظروف، دعت وزارة التعليم المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية حق التعليم كحق أساسي مكفول بالقوانين الدولية.

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التعليم الطلاب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية المدارس الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية
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