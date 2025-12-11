الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غزوة بيرون على قطاع غزة، أمطار غزيرة وفيضانات تفاقم أزمة النازحين في الخيام

غزة، فيتو
غزة، فيتو
18 حجم الخط

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساء اليوم الخميس، إن قطاع غزة يشهد أمطارا غزيرة وفيضانات تزيد من تفاقم الأوضاع الهشة.

 

عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة على غزة

وشهدت مدينة غزة صباح أمس، غرق خيام النازحين مع بداية وصول المنخفض الجوي بيرون إلى قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جراء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة.

 

معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لبداية المنخفض الجوي، فجر الأربعاء، في غرق عشرات خيام النازحين المنتشرة في مناطق اللجوء بقطاع غزة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر.

وشهد القطاع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات الليل، أدت إلى غمر مساحات واسعة من تجمعات الخيام. 

وأظهرت مقاطع مصورة تدفق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، متسببة في إتلاف المتعلقات الشخصية للنازحين وحرمانهم من المأوى المؤقت الذي بالكاد يقيهم قسوة الطقس.

الأمم المتحدة تدعو للانتقال سريعا للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين

 

 

قطاع غزة غزة الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النازحين مدينة غزة المنخفض الجوي بيرون

