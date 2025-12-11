الخميس 11 ديسمبر 2025
حماس تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها

معاناة أهالي غزة
معاناة أهالي غزة
 اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصّل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وإدخال مواد الإيواء الأساسية إلى قطاع غزة.

حماس تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها
 

وقالت حماس في بيانها الصادر اليوم الخميس،  أن مماطلة إسرائيل تزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء واشتداد المنخفضات الجوية التي تضرب مراكز الإيواء والخيام المهترئة.

ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى التحرك العاجل والضغط المباشر على الاحتلال لإدخال جميع مواد الإيواء دون قيود، إضافة إلى فتح معبر رفح وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يضمن الكرامة الإنسانية للمتضررين.

كما ناشدت حماس الدول العربية والإسلامية وكافة الشعوب حول العالم إلى تكثيف الحراك والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة والالتزام بالبروتوكول الإنساني، بما يمكّن غزة من التعافي والبدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

و أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بوفاة فلسطيني بعد انهيار جدار نتيجة سيول الأمطار الغزيرة في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع بدء هطول الأمطار، مؤكدة أن الظروف الجوية الحالية تضيف تحديات جديدة إلى الواقع المعيشي المتردي أصلا.

وأوضحت الوكالة أن تجمع المياه داخل الملاجئ العشوائية يسهم في زيادة المخاطر على مئات الآلاف من النازحين الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية.

