سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

18 حجم الخط

أفادت وكالة "سانا" السورية، السبت، بأن القوات الإسرائيلية توغلت صباح اليوم، باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي وفتشت بعض المنازل ونصبت حواجز عدة.

قوة عسكرية إسرائيلية

وبحسب الوكالة فإن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية أقامت حاجز تفتيش عند المدخل الأول للقرية، فيما توغل قسم من القوة داخل القرية، وبدأ بتفتيش عدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية، أن الأهالي رفضوا عرض القوات الإسرائيلية تقديم مساعدات غذائية، كما رفضوا الإجابة على عدد من الأسئلة وجهت لهم من قبل جنود القوات الإسرائيلية، تتعلق بالأوضاع في سوريا.

وكانت القوات الإسرائيلية أفرجت أمس عن مواطنين اثنين كانت قد اعتقلتهما أثناء مرورهما على حاجز نصبته بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف، كما توغلت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية مساء أمس باتجاه قريتي الصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الشمالي.

الرئيس اللبناني يعلن استعداد بلاده لترسيم الحدود مع سوريا

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، استعداد بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى إمكانية تأجيل مناقشة الحلول المتعلقة بالنزاع حول مزارع شبعا الحدودية، إلى مرحلة لاحقة.

الرئيس اللبناني أضاف: "فرنسا أعطتنا خرائط حول الحدود مع سوريا، ونحن جاهزون لترسيم الحدود معها عندما يقررون ذلك، واللجنة اللبنانية جاهزة، ويمكن أن ننشئ لجنة للترسيم البحري وأخرى للترسيم البري".

وأشار عون إلى أن علاقة بلاده مع سوريا بطيئة، ولكنها تتطور إلى الأفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.