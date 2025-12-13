السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية
أفادت وكالة "سانا" السورية، السبت، بأن القوات الإسرائيلية توغلت صباح اليوم، باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي وفتشت بعض المنازل ونصبت حواجز عدة.

قوة عسكرية إسرائيلية

وبحسب الوكالة فإن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية أقامت حاجز تفتيش عند المدخل الأول للقرية، فيما توغل قسم من القوة داخل القرية، وبدأ بتفتيش عدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية، أن الأهالي رفضوا عرض القوات الإسرائيلية تقديم مساعدات غذائية، كما رفضوا الإجابة على عدد من الأسئلة وجهت لهم من قبل جنود القوات الإسرائيلية، تتعلق بالأوضاع في سوريا.

وكانت القوات الإسرائيلية أفرجت أمس عن مواطنين اثنين كانت قد اعتقلتهما أثناء مرورهما على حاجز نصبته بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف، كما توغلت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية مساء أمس باتجاه قريتي الصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الشمالي.

الرئيس اللبناني يعلن استعداد بلاده لترسيم الحدود مع سوريا

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، استعداد بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى إمكانية تأجيل مناقشة الحلول المتعلقة بالنزاع حول مزارع شبعا الحدودية، إلى مرحلة لاحقة.

الرئيس اللبناني أضاف: "فرنسا أعطتنا خرائط حول الحدود مع سوريا، ونحن جاهزون لترسيم الحدود معها عندما يقررون ذلك، واللجنة اللبنانية جاهزة، ويمكن أن ننشئ لجنة للترسيم البحري وأخرى للترسيم البري".

وأشار عون إلى أن علاقة بلاده مع سوريا بطيئة، ولكنها تتطور إلى الأفضل.

