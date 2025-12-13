عرض أطول بردية في العالم، متحف شرم الشيخ يحتفل بمرور 5 سنوات على افتتاحه

18 حجم الخط

احتفل متحف شرم الشيخ بمرور خمس سنوات على افتتاحه من خلال تنظيم احتفالية كبرى أقيمت تحت شعار “التراث يلتقي بالأمل: خمس سنوات من الحضارة والإنسانية”، تجسيدًا للدور المجتمعي للمتاحف باعتبارها منابر ثقافية وإنسانية إلى جانب كونها حراسًا للتاريخ والتراث.

احتفال متحف شرم الشيخ بمرور 5 سنوات على افتتاحه



وافتتح الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار، والضيوف على هامش الاحتفالية، مكتبة المتحف، والتي تضم مكتبة الباحث الياباني الراحل الدكتور موتسو كاواتوكو إلى جانب مجموعة كبيرة من الكتب المتخصصة في الآثار الإسلامية والمصرية القديمة ومطبوعات المجلس الأعلى للآثار.



كما شهد الافتتاح إزاحة الستار عن أطول بردية في العالم بطول 41 مترًا، بالإضافة إلي افتتاح مقبرة أثرية متكاملة صممها الأطفال بأيديهم، لتحاكي مقابر المصريين القدماء بكل تفاصيلها.



وبدأت الإحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن متحف شرم الشيخ يعرض فعاليات وأنشطة المتحف خلال عام 2025، حيث أكد الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف خلال كلمته علي أهمية الدور المجتمعي للمتحف الي جانب دوره الثقافي والتعليمي، وأن رسالة المتحف لا تقتصر علي التعريف بالتراث الحضاري المصري الثري ونشر الوعي الاثري والثقافي فحسب، بل تمتد لتشمل المشاركة الفعالة في العمل علي القضايا والأمور التي تهم المجتمع، وأكد أن جميع المتاحف التابعة لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار مفتوحة لخدمة العمل الأنساني ودعم رسالة الإنسانية.

تنظيم أنشطة مبتكرة للأطفال



كما أكدت المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على المتحف، أن فعاليات الاحتفال تضمنت أنشطة مبتكرة للأطفال منها تلوين الرموز المصرية القديمة وكتابة رسائل دعم لأطفال 57357 تُعرض ضمن لوحة جماعية بعنوان “رسائل الأمل من متحف شرم الشيخ”، وتشكيل تمائم صلصالية مستوحاة من رموز الحماية في مصر القديمة لتعزيز قيم القوة والأمل، وتصميم أساور وقلادات فرعونية تُهدى للأطفال.



وأكد الحضور خلال كلماتهم علي أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع السياحي والمتاحف والمجتمع المدني لدعم الأطفال المرضى ونشر ثقافة الأمل والعمل الإنساني من خلال الفن والتراث، بهدف إعلاء وإرساء قيم ومبادئ الإنسانية، وتأكيدًا على أهمية العمل الأنساني في خدمة المجتمع.



كما شملت فعاليات الاحتفالية ورشًا للكبار لنقش وتلوين الأوستراكا من الجبس وعرضها في ركن “قلوب على الحجر”، إضافة إلى ابتكار لوحات فنية مستوحاة من طبيعة سيناء وتراثها، تُختتم بمعرض فني يحمل عنوان “سيناء.. حضارة وحياة”، وتضمنت فقرات غنائية مميزة من كورال نبض شرم بقصر ثقافة شرم الشيخ التي أضفت أجواء احتفالية مبهجة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.