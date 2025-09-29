الإثنين 29 سبتمبر 2025
متحف شرم الشيخ يفتتح معرضا أثريا عن تطور فنون استخدام الفضة في مصر

معرض متحف شرم الشيخ
معرض متحف شرم الشيخ

افتتح متحف شرم الشيخ بقاعة الحضارات معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "بريق الفضة.. فن متجدد عبر العصور"، يستمر لمدة ستة أشهر، عارضًا أكثر من 80 قطعة أثرية نادرة تجسد تطور فنون استخدام الفضة في مصر عبر العصور التاريخية المختلفة، ومجموعة كبيرة من العملات الأثرية.

معرض بريق الفضة.. فن متجدد عبر العصور بمتحف شرم الشيخ

وشهد الافتتاح حضور اللواء د. خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وكان في استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على المتحف، التي رحبت بالضيوف واصطحبتهم في جولة داخل قاعات العرض. 



ويضم المعرض مجموعة متميزة من الحُلي والأواني الفضية والعملات، من أبرزها عُقد من الأسرة الثامنة عشرة بالدولة الحديثة، إلى جانب 742 عملة أثرية متنوعة تشمل عملات رومانية ودراهم عباسية وعثمانية. 

كما يضم المعرض مقتنيات فاخرة من عصر أسرة محمد علي، من بينها ولاعة خاصة بالأميرة فوزية، وعلب سجائر مزخرفة، وقطع فضية مصممة على شكل أسماك مفصلية.

مقتنيات معرض شرم الشيخ

وأكدت المهندسة ميريام إدوارد أن المعرض يمثل فرصة فريدة لإبراز القيمة الفنية والرمزية للفضة، وما عكسته من إبداع في صياغة الحُلي والعملات والمقتنيات الملكية على مر العصور. 



وفي ختام الجولة، دوّن الضيوف كلماتهم في سجل كبار الزوار، معربين عن إعجابهم بالمحتوى المتميز للمعرض، وما يقدمه من صورة متكاملة عن العمق الحضاري والثقافي لمصر. 

