أخبار مصر

وزير السياحة: نستهدف تحقيق 19 مليون سائح مع نهاية 2025

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الاستراتيجية الحالية للوزارة التي ترتكز على إبراز التنوع الذي تزخر به مصر في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية، مؤكدًا أن مصر تعد مقصد سياحي راسخ، وأن هذا التنوع السياحي يؤهلها لتكون الأولى عالميًا من حيث التنوع.

استراتيجية وزارة السياحة والآثار 

وأوضح وزير السياحة والآثار الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أن الاستراتيجية تستهدف تطوير كافة المنتجات والأنماط السياحية، بالإضافة إلى العمل على ربط ودمج أكثر من منتج سياحي في تجربة سياحية واحدة بالتعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة المحليين والدوليين وبما يساهم في جذب السائحين للأنماط السياحية الجديدة بجانب الأنماط المعروفة.

تطوير البنية التحتية في مصر 

وأشار إلى أن ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وخاصة في شبكة الطرق سيسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الربط السياحي.

مستهدفات قطاع السياحة بنهاية 2025

وأوضح أن صناعة السياحة في مصر صناعة قوية وقادرة على التعافي السريع بعد الأزمات، حيث حققت مؤشرات حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر نسبة نمو بلغ 7% في العام الماضي رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة، ويشهد العام الجاري نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين ومعدلات الإنفاق السياحي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل الحركة السياحية بنهاية العام ما يقرب من 19 مليون سائح من الأسواق السياحية المختلفة.

